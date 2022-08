Sprzęt biwakowy droższy niemal o 80 proc.

Na wszystkie ujęte w badaniu produkty wydajemy więcej. Jeszcze w 2021 roku za namiot zapłaciliśmy średnio 185,68 zł, obecnie to już koszt 334,25 zł. Różnica w wydatkach rok do roku to zatem ponad 148 zł. Podobnie wygląda sytuacja z zakupem śpiwora – podczas tegorocznego lata za ten produkt zapłaciliśmy średnio o 138 zł więcej. Obecnie za zakup karimaty wydaliśmy średnio 68,54 zł, rok temu 20,99 zł. Z kolei materac to już średni koszt 90,84 zł zamiast 49,43 zł. Sumując wydatki, w 2021 roku za sprzęt do biwakowania średnio zapłaciliśmy 430 zł, natomiast podczas tego sezonu średnie koszty wzrosły do około 805 zł.



– Polacy, nawet pomimo wzrostu cen za te akcesoria, w tym roku chętniej je kupują. Zakup nawet wszystkich niezbędnych sprzętów do nocowania „pod chmurką” to i tak niewielki koszt w porównaniu z cenami dób hotelowych w sezonie turystycznym – kalkuluje Antonina Grzelak, PanParagon.