Średni poziom rotacji pracowników w sieci Kaufland to 17,3 proc.

Płaca podstawowa pracowników sieci Kaufland na stanowisku sprzedawca-kasjer rozpoczyna się od 2 900 zł brutto a maksymalny poziom podstawowego wynagrodzenia (bez dodatków) wynosi 3 200 zł brutto.

Jak wynika z badań, na przełomie 2020/2021 roku co trzecia osoba zatrudniona w handlu detalicznym w Polsce na stanowisku kasjer-sprzedawca zmieniła pracodawcę. Jako powód zmiany miejsca zatrudnienia pracownicy handlu wskazują w pierwszej kolejności wyższe wynagrodzenie oferowane w nowej firmie (85%), a także chęć rozwoju zawodowego (68%). 68% badanych pracowało w swoim aktualny miejscu pracy krócej niż 5 lat. Zatrzymanie najbardziej wartościowych pracowników na dłużej staje się wyzwaniem, szczególnie w branży, w której fluktuacja jest na wysokim poziomie.

Poziom rotacji pracowników

W sieci Kaufland średni staż pracy wynosi nieco ponad 7,5 roku a stanowiska takie jak kasjer-sprzedawca nie są postrzegane jako zajęcie „na chwilę”. Średni poziom rotacji w sieci za rok obrotowy 2020 wynosi 17,3% i jest to wskaźnik blisko dwukrotnie mniejszy niż średni wynik dla tego stanowiska w całej branży handlu detalicznego, który zgodnie z badaniem przeprowadzonym w kwietniu 2021 roku przez Randstad – Monitor Rynku Pracy, wynosił 32%. Osoby pracujące w sieci Kaufland, które posiadają ponad siedmioletni staż pracy, stanowią 53% załogi i w 86% są to kobiety w wieku średnio 44 lat, a w 14% – 41-letni mężczyźni. Najniższa rotacja pracowników jest w województwie świętokrzyskim i wynosi tylko 9%. W sklepach do zmian personalnych najrzadziej dochodzi na stanowiskach takich jak menedżer marketu, menedżer zespołu i lider zespołu (rotacja na poziomie 1-4%).

Najdłuższy staż pracy? 20 lat

Jak wynika z danych detalisty, aktualnie w sieci zatrudnionych jest blisko 90 osób związanych z firmą aż dwie dekady (czyli od początku jej istnienia w Polsce) – 61 kobiet i 28 mężczyzn. Najwięcej osób z tak długim doświadczeniem pracy w sieci jest w województwie dolnośląskim. To jednak nie wszystko – ponad 1230 osób związanych jest z detalistą od 15 do 20 lat, z czego 1014 stanowią kobiety, a 218 – mężczyźni. Najwięcej pracowników z tak długim stażem pracy jest w województwach: dolnośląskim (257 osób), śląskim (228), łódzkim (106), wielkopolskim (105) oraz mazowieckim (90).