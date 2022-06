Średnia cena benzyny 95 w Polsce to 7,94 zł; w Finlandii 11,85 zł a w Holandii 11,49 zł

Ceny na stacjach paliw osiągają zawrotne wysokości – kierowcy są bardzo drażliwi. Zaniepokojeni są również posłowie i posłanki.

8, 10 ...a wkrótce 15 zł za litr?

Ceny benzyny rosną w zawrotnym tempie. Za Pb95 i Pb98 kierowcy muszą zapłacić już ponad 8 zł za litr. Eksperci prognozują, że wkrótce może być to nawet 10 zł.

Nowe pylony Orlenu

Niedawno media podawały, że Orlen jest już przygotowany na jedynkę z przodu na wyświetlaczach - koncern wymienił tzw. pylony, czyli tablice informujące o cenach paliw.

- W ten sposób testujemy możliwość prezentacji na pylonach cenowych dodatkowych informacji dla kierowców. Chodzi m.in. o oznaczenia i symbole paliw zgodne z unijnym przepisami - zapewniało biuro prasowe Orlenu.

Wakacyjne obniżki na stacjach Orlen?

PKN Orlen chce ulżyć polskim kierowcom na wakacje i zapowiada obniżkę cen paliw. - Sądzę, że promocja na paliwa na stacjach wejdzie od 24 czerwca - powiedział w Polsat News prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zastrzegł, że nie będą one znaczące. Mają być realizowane m.in. poprzez programy lojalnościowe.

Dodał, że spółka zrezygnuje z części zysku. Zastrzegł, że marża rafineryjna i hurtowa liczona jest w groszach. Jak tłumaczył, promocja będzie polegać na korzystaniu przez klientów m.in. z programów lojalnościowych, jakie są powszechnie stosowane w biznesie.

Prezes PKN Orlen wcześniej wypowiedział się przeciwko regulacji w Polsce cen paliw. Orlen i Lotos mają ok. 30 proc. segmentu detalicznego, gdyby wprowadzić ceny regulowane, to 6,5 tys. stacji benzynowych poza Orlenem i Lotosem po prostu by zbankrutowało - tłumaczył Obajtek.

Posłowie aktywni ws. cen na stacjach Orlenu

Do rządu napływają interpelacje poselskie ws. tempa wzrostu cen paliw. Poseł Krzysztof Piątkowski chce wyjaśnień ministra aktywów państwowych w sprawie drastycznych wzrostów cen benzyny i zakupu nowych pylonów cenowych przez PKN Orlen.

Grupa 9 posłów pisze ws. wydatkowania rekordowych zysków paliwowych spółek Skarbu Państwa. 5 posłów pyta o wysokość zysku PKN Orlen na rynku krajowym i zagranicznym.

Ciekawa jest interpelacja posłów i posłanek (Henryka Krzywonos-Strycharska, Krystyna Skowrońska, Anna Wojciechowska, Ewa Kołodziej) ws. zysku Orlenu.

Jak czytamy: " Właścicielem Orlenu jest Skarb Państwa, czyli my wszyscy. Paliwo cały czas drożeje, co odbija się na portfelach Polaków. Nikt nie rozumie, dlaczego jest aż tak drogo, ponieważ wojna w Ukrainie nie wywindowała ceny za baryłkę na rynkach światowych. Realny wzrost ceny za baryłkę i kursu dolara to ok. 10% od momentu brutalnej napaści Rosjan na Ukrainę. Jak poszły ceny do góry, to wszyscy wiemy. Pan prezes Daniel Obajtek zasłania się tajemnicą, gdy zadano mu pytanie, ile Orlen zarabia dziś na jednym litrze paliwa. Słuszne wydają się więc przypuszczenia, że Orlen korzysta, aby zarobić. W związku z powyższym mam do Pana Premiera następujące pytanie: Ile konkretnie na jednym litrze paliwa zarabia Orlen SA?"

Na ostatnio z interpelacji z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych odpowiedział Maciej Małecki sekretarz stanu. Czytamy w niej min. (....) Odnosząc się do kwestii wysokości dochodu wypracowanego przez Orlen, uprzejmie informuję, że sprawozdania finansowe Orlenu są jawne. Spółka publikuje je na swoich stronach internetowych w formie okresowych raportów giełdowych. Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale 2022 roku tylko

18% zysku operacyjnego Grupy Orlen zostało wygenerowane z produkcji i sprzedaży paliw w Polsce. Pozostałe zyski to przede wszystkim produkcja i sprzedaż paliw na rynkach zagranicznych (3 rafinerie zagraniczne i ponad 1000 stacji w Niemczech, Czechach, na Litwie i Słowacji), produkcja i dystrybucja

energii elektrycznej, a także sprzedaż produktów petrochemicznych, czyli przede wszystkim materiałów do produkcji tworzyw sztucznych.

Należy także podkreślić, że ceny paliw w Polsce na stacjach benzynowych należą niezmiennie do najniższych w Europie. Jak wynika z danych publikowanych przez portal branżowy e-petrol.pl na dzień 15 czerwca 2022 r. średnia cena detaliczna benzyny 95 w Polsce wynosi 7,94 PLN za litr,

a oleju napędowego 7,73 PLN za litr. Dla porównania w Finlandii benzyna 95 kosztuje 11,85 PLN/litr, w Danii 11,84 PLN/litr, a w Holandii 11,49 PLN/litr. Cena oleju napędowego najwyższa jest w Szwecji, gdzie litr tego paliwa kosztuje 11,66 PLN, w Danii 11,34 PLN/litr, a w Finlandii 11,13 PLN/litr.



Jednocześnie wśród państw naszego regionu, benzyna 95 kosztuje w Niemczech 9,09 PLN/litr, w Czechach 9,05 PLN/litr, a na Słowacji 8,90 PLN/litr. Natomiast cena oleju napędowego wynosi w Niemczech 9,31 PLN/litr, w Czechach 8,80 PLN/litr, a na Słowacji 8,59 zł/litr.

Warto zaznaczyć, że Rząd RP podejmuje szereg rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wzrostom cen, w tym paliwa. W ramach Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 zmniejszono maksymalnie akcyzę na paliwa oraz zniesiono podatek od sprzedaży detalicznej m.in. benzyn silnikowych oraz olejów napędowych. Uchwalona przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022 r. Tarcza Antyinflacyjna 2.0 spowodowała z kolei obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. – od lutego do lipca 2022 r. Obecnie Rząd pracuje nad przedłużeniem obowiązywania ww. rozwiązań na okres po 31 lipca 2022 r.

Gdyby nie wprowadzone rozwiązania Tarcz Antyinflacyjnych i obniżka stawki podatku VAT, ceny paliw w Polsce byłyby dużo wyższe, tak jak w gospodarkach regionu."