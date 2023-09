Średnia wartość koszyka zakupowego w e-handlu to 195 zł

BaseLinker Index to comiesięczny wskaźnik kompleksowo mierzący kondycję polskiego e-commerce. Jego wartość w sierpniu br. wyniosła 125 punktów. To oznacza znaczący wzrost w ujęciu rok do roku o 12 pkt. Najnowszy odczyt indeksu jest też wyższy niż w lipcu br., i trzeci najlepszy w 2023 r. – wyższe odnotowano jedynie w marcu i w maju.