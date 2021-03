Średnie wynagrodzenie dla specjalisty to ponad 12 tys. zł. W handlu spadki

fot. shutterstock, rynek pracy

Raport płacowy Antal wskazuje, że średnie wynagrodzenie obecnie oferowane specjalistom i menedżerom wynosi 12 096 zł brutto miesięcznie co oznacza spadek o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Analizy Antal wskazały, że grupą, która najbardziej skorzystała podczas pandemii są prawnicy. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 12 742 zł brutto, co daje wzrost o 15% rok do roku. Jednocześnie jest to specjalizacja, w której zarobki należą do najwyższych w Polsce. Wyprzedza ją jedynie wyższa kadra zarządzająca oraz specjaliści i menedżerowie IT.

Obszar logistyki zakupów i operacji należał do najbardziej zróżnicowanych na rynku pod kątem tendencji w zakresie wynagradzania. Część specjalistów bardzo zyskała, podczas gdy inni znaleźli się w najgorszej sytuacji od wielu lat. Średnio został odnotowany spadek o 3% i miesięczna pensja brutto wyniosła 10 026 zł.

Handlowców i marketerów dotknął spadek wynagrodzeń o 5% – ich średnia pensja brutto wyniosła 10 725 zł. Na zmniejszenie pensji pracowników działu sprzedaży w największym stopniu wpłynęły znacząco mniejsze prowizje. Przed większymi spadkami średniej branżę tę uratował obszar digital.



Najwyższy spadek płac wśród badanych grup odnotowują przedstawiciele finansów i księgowości (13%). Tak samo wygląda sytuacja wyższej kadry zarządzającej – top menedżerowie odnotowali spadek wynagrodzeń o 13% – średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło w tej grupie 21 966 zł brutto. Na spadek pensji wpłynęły przede wszystkim niższe realizowane i zakładane wyniki firm, które bezpośrednio przekładają się na wysokość premii i prowizji kadry zarządzającej.

Pandemia dotknęła w największym stopniu grupę stanowisk najwyższych oraz grupę początkujących specjalistów. W drugim kwartale nastąpił spadek o 25%. Menedżerowie wyższego szczebla zaś, widząc trudności rynkowe firm, znając świetnie rachunek zysków i strat, sami świadomie obniżali swoje oczekiwania – mówi Michał Borkowski, Sector Manager, Antal Finance & Accountancy.

Rok pandemii przyniósł zdecydowany wzrost możliwości pracy zdalnej (o 20 punktów procentowych). Nieznacznie zwiększyły się również możliwości elastycznego czasu pracy oraz dni dodatkowego płatnego urlopu (wzrost o 3 punkty procentowe). Najwięcej respondentów straciło dostęp do karty fitness (spadek o 5 punktów procentowych), a także samochód służbowy oraz dofinansowanie do posiłków czy wakacji (spadek o 4 punkty procentowe).