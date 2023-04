Stabilizacja nastrojów konsumenckich w kwietniu 

W ramach badania Radar konsumencki ARC Rynek i Opinia co miesiąc pokazuje kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie.

Większość wskaźników ma taki sam poziom jak w marcu, nieznacznie spadł poziom optymizmu konsumenckiego (o 2 punkty), ocena jakości życia (o 3 punkty) oraz dotyczący utraty pracy (o 3 punkty).

Radar konsumencki – poszczególne wskaźniki

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Źródło: ARC Rynek i Opinia

- Stabilizacja wyników wynika z tego, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do wysokiej inflacji i nawet jeżeli ceny niektórych produktów czy usług minimalnie spadły to jest to niezauważane, zwłaszcza w kontekście utrzymujących się wysokich cen żywności. W obszarze zatrudnienia – ciągle na rynku pracy widoczne jest zapotrzebowanie na pracowników, zwolnienia następują w ograniczonym zakresie, dlatego nastroje konsumenckie tutaj też się nie zmieniają. Kolejne miesiące pokażą, czy ta stabilizacja jest trendem czy też nastąpią tutaj jakieś zmiany – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.