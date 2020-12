Stacje Moya dążą do 30-40 proc. udziału marek własnych na półce

Sieć stacji Moya planuje w ciągu kilku lat dojść do poziomu 30-40 proc. udziału marki własnej w każdej kategorii produktowej i 20 proc. w obrocie całego sklepu przystacyjnego.

Marki własne, niegdyś ubodzy krewni popularnych brandów, zdobywają dziś koszyki zakupowe klientów sklepów i stacji paliw. Produkty tego rodzaju stanowią aż 30 proc. wartości zakupów polskiego konsumenta w kategorii FMCG.

Najważniejszą korzyścią dla sprzedawcy jest wzmocnienie pozytywnego postrzegania firmy poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty produktowej. Marka własna pozwala zbudować pozycję silnego i godnego zaufania przedsiębiorstwa. Dzięki przywiązaniu klientów do danej grupy produktów przyczynia się do wzmocnienia ich lojalności. To także efekt przeniesienia pozytywnych opinii o danej sieci handlowej na produkty ze wspólnym logotypem.



Przystacyjne sklepy generują dużą, bo sięgającą kilkudziesięciu proc., część przychodów. Współczesne sklepy przy stacjach oferują szeroki asortyment, który nie ogranicza się wyłącznie do artykułów motoryzacyjnych. To wielobranżowe punkty, które stanowią konkurencję dla sklepów convenience, szczególnie po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele.

Dlatego stacje coraz częściej sięgają po marki własne – w przypadku sieci MOYA są to m.in. napoje energetyzujące, woda gazowana i niegazowana, płyny do spryskiwaczy czy zawieszki zapachowe. Ostatnio pojawiły się batony energetyczne i proteinowe występujące z logo MOYA. Wkrótce zawitają także soki owocowe. Za decyzjami o wprowadzeniu do portfolio marki własnej nowych produktów stoją konkretne dane: w kategorii napojów energetyzujących w 2019 r. MOYA Energia miała udziały w sprzedaży na poziomie 12 proc., a MOYA Woda na poziomie 21 proc.

Marki własne oferują więcej swobody w działaniach marketingowych i ekspozycji produktów. Są przy tym bardziej rentowne, nawet przy zachowaniu najwyższej jakości. Obszar tzw. „private label” na półkach sklepowych jest dla nas na tyle kluczowy, że jego poszerzenie zdecydowaliśmy się wpisać do założeń strategii rozwoju sieci MOYA.