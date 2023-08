Stanowisko Forum Konsumentów ws. Dyrektywy KE o opakowaniach i odpadach

Według badań, co roku polscy konsumenci otrzymują ponad 40 mln m3 powietrza w zbyt dużych opakowaniach. Aż 82% konsumentów wyraża chęć zakupu produktów w mniejszych opakowaniach, a 43% z ankietowanych Polaków twierdzi, że zbyt duża wielkość opakowania często wpływa negatywnie na ponowny zakup danego produktu.

Prezeska Forum Konsumentów, Agnieszka Plencler, podkreśla, że Dyrektywa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych to krok w dobrym kierunku w dążeniu do bardziej ekologicznego podejścia. Jednak zaznacza, że istotne jest wspólne i spójne działanie legislatora, biznesu i konsumentów, aby zmiany były skuteczne i trwałe. Jeśli oczekuje się od konsumentów świadomych i proekologicznych działań, to również po stronie biznesu powinny być widoczne konkretne przykłady takiego podejścia. Zbyt dużo pustej przestrzeni i zbędnych materiałów w opakowaniach produktów może powodować dysonans poznawczy u konsumentów i zniechęcać ich do bardziej odpowiedzialnych wyborów.

Forum Konsumentów wskazuje na potrzebę współpracy wszystkich stron w celu osiągnięcia rzeczywistych efektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska, wdrażając zmiany, które będą skuteczne i zrównoważone dla wszystkich zaangażowanych stron.