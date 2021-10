Starbucks rozdawał darmową kawę dla klientów z własnym kubkiem

Darmowa kawa w trosce o środowisko

Jako firma skupująca 3% kawy uprawianej na świecie, marka Starbucks zobowiązała się do etycznego jej pozyskiwania, co oznacza wysokie normy jakości produktu, dbałość o uczciwe i godne warunki pracy plantatorów, najwyższe normy środowiskowe w zakresie gospodarowania odpadami, oszczędność wody i energii, czy dbałość o bioróżnorodność. W celu zachęcenia gości do podejmowania wyborów dobrych dla planety, od początku swojej działalności na naszym rynku Starbucks oferuje zniżkę dla osób, które przychodzą do kawiarni z własnym kubkiem.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy na Gości, którzy 1. października odwiedzą kawiarnie Starbucks z własnym kubkiem wielokrotnego użytku, czekać będzie darmowa porcja łagodnej, etycznie pozyskiwanej kawy przelewowej Pike Place Roast w rozmiarze Tall. Ta mieszanka charakteryzuje się delikatnym aromatem oraz nutami czekolady i prażonych orzeszków.