Starbucks zamknie 400 kawiarni, ale otworzy nowe drive thru

Sieć kawiarni Starbucks planuje zamknąć ok. 400 restauracji w Stanach Zjednoczonych. Szacuje, że z powodu pandemii koronawirusa jej przychody w III kwartale będą mniejsze o 3,2 mld dolarów. Chce skupić się na nowych formatach sprzedaży.

Starbucks zamierza zamknięcie ok. 400 lokali w większych miastach w ciągu półtora roku. Firma nie rezygnuje z otwierania nowych placówek - ma ich powstać ok. 600. Przez pandemię zrewidowała swoje plany i zmniejszyła liczbę nowych lokali, które otworzy do 300. Starbucks chce inwestować w placówki oferujące możliwość odbioru zamówienia na wynos – zarówno w wersji drive-through, jak również curbside pick-up (do zaparkowanego samochodu zamówienie przynosi pracownik restauracji) Firma już w ub.r. otworzyła swoją pierwszą lokalizację „pickup” w Nowym Jorku bez miejsc siedzących, za to z opcją na wynos. W maju w USA sprzedaż w Starbucksie spadła rok do roku o 43 proc.