Stare hity z IKEA. Kolekcjonerzy płacą fortunę

IKEA jest uważana za relatywnie tani sklep, którego głównym celem jest udostępnianie mebli powszechnie. Jak się okazuje nie wszystko jednak jest dostępne bez limitu. IKEA od lat kolaboruje ze znanymi projektantami, którzy tworzą limitowane kolekcje wnętrzarskie dla szwedzkiego giganta meblowego. Unikatowość tych mebli polega na ich małej dostępności i rosnącej cenie wraz z upływem czasu.

- Kolaboracje marek z projektantami znane są na rynku od wielu lat. Dzięki współpracy z uznanymi designerami powstają serie produktów, które często wykraczają poza estetyczne portfolio marki. Ograniczony nakład powoduje, że przedmioty w zawrotnym tempie znikają z półek, stając się nierzadko kultowymi dodatkami do wnętrz. Wyróżniające się designem meble i akcesoria z czasem rosną na wartości nawet o kilkaset procent, zyskując z każdym rokiem jako unikatowa kolekcja, komentuje Maciek Choiński, architekt wnętrz.

Kolekcja IKEA by Virgil Abloh najbardziej pożądana

Aktualnie jedną z najbardziej pożądanych na rynku wnętrzarskim jest kolekcja, która powstała z kolaboracji IKEA z Virgil Abloh, amerykańskim projektantem mody i producentem muzycznym. Wyjątkowość tej współpracy napędziła rynek designerski. Artysta znany jest m.in. z zaprojektowania męskiej linii Louis Vuitton. W 2019 roku Virgil Abloh, który tworzył dla najdroższej marki na świecie, zawiązał współpracę z IKEA, która jest synonimem tanich, ogólnodostępnych mebli. Nie dziwi więc fakt, że kolekcja szybko zniknęła z magazynów szwedzkiego producenta.

Brak dostępności mebli i akcesoriów, które były długo wyczekiwane przez fanów Virgila Abloha, spowodował ich duży koszt w intrenecie. Chociaż kolekcja ma zaledwie 3 lata, jest już uważana za jedną z najbardziej pożądanych w intrenecie. Jak wspominają projektanci wnętrz, kolekcja ma wartość inwestycyjną, do czego przyczynia się śmierć Virgila Abloha w 2021 roku.

Krzesło IKEA by Virgil Abloh za 700 zł

Aktualnie jednym z bardziej pożądanych na rynku jest krzesło IKEA by Virgil Abloh. Na aukcjach internetowych możemy je znaleźć za ok. 700 zł. Za stół z tej samej kolekcji, klienci muszą zapłacić 1200 zł. Nie są to jeszcze zaporowe ceny, ale musimy mieć na względzie, że mówimy o drewnianym krześle wyprodukowanym przez IKEA.

Krzesło Ikea by Virgil Abloh za 700 zł, fot. IKEA

Wśród akcesoriów niegasnącym pożądaniem cieszy się obraz Mona Lisa Leonarda da Vinci, która w propozycji wnętrzarskiej Virgila Abloha uzyskała nowoczesne podświetlenie. Aktualnie możemy znaleźć taki obraz na intrenecie za około 1000 zł.

Mona Lisa Leonarda da Vinci, Virgil Abloh, fot. IKEA

Stary fotel IKEA sprzedany na aukcji za 67,5 tysięcy złotych

Na aukcji szwedzkiego domu aukcyjnego Stadsautkion Sundsvall został sfinalizowany zakup najdroższego mebla marki IKEA. Fotel z modelu IKEA CAVELLI z 1959 został sprzedany za 67,5 tysięcy złotych. Unikat powstał z kolaboracji szwedzkiej marki z Bengt Ruda, projektanta tworzącego w XX wieku.