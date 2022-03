Start 3. edycji konkursu Dyrektor e-Commerce Roku 2022

Polska branża e-commerce jest jedną z najbardziej innowacyjnych w Europie i swój dynamiczny rozwój zawdzięcza głównie ludziom, którzy tworzą e-biznesy. Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku powstał z myślą o liderach i zespołach, którzy stoją za sukcesem nowatorskich projektów, działań i wdrożeń w handlu elektronicznym. Sukcesy osiągane przez firmy z tej branży – sklepy i platformy internetowe, podmioty mające w swojej strukturze sklepy e-commerce lub działy e-commerce – powinny zostać docenione również z perspektywy osób, które je planują i wdrażają.

Praca w e-commerce wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z wielu dziedzin, zdolności strategicznych, analitycznych oraz projektowych. To styl myślenia, otwartość i skuteczność działań dyrektorów e-commerce oraz ich zespołów pomagają we wdrażaniu innowacji i budowaniu silnej pozycji e-handlu w Polsce.

Zwykle doceniamy projekty, efekty sprzedażowe i spektakularne kampanie, a kluczem do sukcesu są właśnie ludzie. To ich działanie, zaangażowanie i sposób myślenia decydują o sukcesie. Dlatego chcemy ich nagrodzić, by z jednej strony uhonorować ich wkład w rozwój rynku e-commerce, a z drugiej wyeksponować dobre praktyki w tej dziedzinie. Zachęcamy do nadsyłania własnych kandydatur, swoich zespołów lub przełożonych czy partnerów, którzy wyróżniają się swoim wizjonerstwem i skutecznością. Bezpłatne zgłoszenia i możliwość nominacji dają większe szanse rewelacyjnym ekspertom e-commerce na pokazanie ich działań szerszej publiczności – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.