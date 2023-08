Startuje budowa Pasażu Bartoszyckiego. Wiodący operator spożywczy najemcą

Bartoszyce to miasto położone w północnej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim. Lokalizacja działki, na której ma stanąć Pasaż Bartoszycki, jest położona blisko centrum miasta, a dodatkowo przebiega obok niej oddana niedawno do użytku droga wojewódzka 512.

Poza nowoczesnym parkiem handlowym, o planowanej powierzchni ok. 12,5 tys. mkw. GLA, na działce powstanie również parking na ok. 400 samochodów. Idąc z duchem czasu na terenie parku planowana jest również stacja ładowania samochodów elektrycznych.



- Tak jak w przypadku pozostałych naszych obiektów, tenant mix ma być kompleksowy i dopasowany do potrzeb lokalnej społeczności. Łącznie w Pasażu Bartoszyckim znajdzie się miejsce dla ponad 20 najemców. Mogę zdradzić, że jednym z nich będzie wiodący na rynku operator spożywczy - dodaje prezes zarządu Refield.

Firma planuje uzyskać dla tego obiektu certyfikację BREEM na poziomie “very good”.

Pierwsze projekty firmy powstały w Chełmnie, Lidzbarku Warmińskim i Golubiu-Dobrzyniu. Wszystkie zostały wynajęte i sprzedane. Kolejne obiekty są w trakcie planowania i realizacji. Mowa o inwestycjach w Kępnie, Grodzisku Wlkp., Sanoku, Leżajsku, Ciechanowie, Zwoleniu czy drugim etapie Lidzbarka Warmińskiego. Założycielem Refieldu jest Fabian Eryk Barbarowicz – współtwórca TUF RE.