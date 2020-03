Startuje kampania masła Lurpak

Po kilkuletniej przerwie marka Lurpak wznawia kampanię wizerunkową „Dobra kuchnia zasługuje na Lurpak”.

Działania mediowe obejmują telewizję, internet oraz reklamę kinową.

Kampania wizerunkowa marki Lurpak prowadzona jest pod hasłem „Dobra Kuchnia Zasługuje na Lurpak”. Celem kampanii jest budowanie świadomości marki i pozytywnych skojarzeń oraz wzrost zainteresowania i sprzedaży masła Lurpak w okresie przedświątecznym.

Działania z wykorzystaniem 30-sek. i 15-sek. spotów startują 16 marca i komunikowane będą w głównych stacjach TVN, Polsat, TVP oraz za pośrednictwem stacji tematycznych Polsatu i kanałów z portfolio Premium TV (TVN). Kampania telewizyjna potrwa do 12 kwietnia. Wsparciem działań w TV będą emisje na nośnikach DOOH oraz POS w wybranych sklepach sieci handlowych Carrefour i Auchan, które będą trwały od kwietnia do maja. Jako dodatkowe działania ATL, Lurpak będzie wykorzystywał selektywnie wybraną aktywność w kinach sieci Multikino.

Za przygotowanie kampanii odpowiadają spółki z grupy Dentsu Aegis Network. Dom mediowy Carat Polska zajął się opracowaniem pomysłu, strategii oraz realizacją działań, w tym planowaniem i zakupem mediów. O adaptację materiałów, KV oraz koncepcję haseł do kampanii i przeprowadzenie działań w social media dba Isobar Polska.