Startuje kampania Snickers Crisp

fot. mat. pras.

12 października rusza kampania reklamowa batona Snickers Crisp, który w tym roku dołączył do portfolio marki. W opakowaniu Snickers Crisp znajdują się dwie porcje, z których każda ma jedynie 97 kcal. Snickers Crisp zwraca uwagę również niebieskim opakowaniem, które wyróżnia produkt na sklepowej półce. Działania reklamowe będą realizowane pod hasłem: “Weź to na chrupko” i potrwają do grudnia 2020.

Wzbogacony o chrupki ryżowe Snickers Crisp pojawił się na sklepowych półkach w marcu tego roku. Pomimo znacznych ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju, szybko podbił serca konsumentów. Teraz od 12 października do 12 grudnia produkt będzie wspierany szerokozasięgową kampanią TV, digital oraz outdoor.

W galeriach handlowych 11 polskich miast zamieszczonych zostanie ponad 300 nośników reklamowych OOH. Dodatkowo marka będzie obecna w reklamie na kanale Tik-Tok oraz podejmie działania z influencerami. W ramach kampanii zaplanowano również wsparcie w puntach sprzedaży – dedykowane materiały POS, niebieskie ekspozycje i dodatkowy branding w różnych miejscach sklepu.

Kopia reklamowa Snickers Crisp będzie emitowana w TV oraz formatach online video i na kanale YouTube. Nawiązuje ona do słynnego hasła marki „Głodny nie jesteś sobą” i w żartobliwy sposób namawiała do brania życia nieco mniej serio. Spot podkreśla również, że Snickers Crisp jest odpowiedzią na różne symptomy głodu i pozwala znowu być sobą.

Snickers Crisp jest dostępny w szerokiej dystrybucji na terenie całego kraju, w ogólnopolskich i lokalnych sieciach handlowych, salonikach prasowych oraz na stacjach benzynowych. Podążając za trendami w e-commerce, marka oferuje nowszy wariant Snickersa również w sprzedaży on-line.