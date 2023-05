Startuje letnia kampania reklamowa Tymbarku

W nowym spocie marka podkreśla, że okazji do tymbarkowania, czyli spędzania czasu przy wspólnym posiłku, na świeżym powietrzu, jest jeszcze więcej!

Wiosna i lato to czas pikników, wakacji pod namiotem, grillowania ze znajomymi i obiadów z rodziną w ogrodzie.

W ramach kampanii marka zachęca do cieszenia się słońcem, dobrym jedzeniem i towarzystwem bliskich wraz z napojami Tymbark. To wspólne bycie razem przy posiłku – czyli tymbarkowanie – może przybierać różne formy. Tymbarkować można we dwoje, ze znajomymi lub z rodziną. W ogrodzie na działce, w miejskim parku lub nad wodą – najważniejsze, by być tu i teraz, w obecności bliskich. Cieszyć się wspólnym posiłkiem, który zawsze smakuje lepiej w towarzystwie napojów Tymbark.

Spot będzie emitowany w telewizji od 18 maja wraz ze wsparciem w kanale digital (Instagram, Facebook).

Produkty Tymbarku są doskonale znane również na rynkach zagranicznych – w ponad 30 krajach na całym świecie, m.in.: w Rumunii, Litwie, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Irlandii, USA, Szwecji, Finlandii, Holandii, na Malcie i Cyprze.