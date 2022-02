Startuje loteria i kampania marki Harnaś

Z początkiem lutego wystartowała loteria podkapslowa marki Harnaś, w której do wygrania jest 4-pak lub piwo. Loteria obowiązuje w wybranych sklepach na terenie całego kraju i potrwa do końca lipca. Wspierać ją będzie kampania telewizyjna „Miliony piw do złapania”.

W nowym spocie Harnaś zostaje zaskoczony przez grupę żołdaków, którzy chcą go schwytać. Czy im się to uda i jak spróbuje przechytrzyć ich nasz bohater?

Promocja podkapslowa trwać będzie do 31 lipca 2022 r. Regulamin i zasady dostępne są na stronie: https://piwoharnas.pl/. Reklama będzie emitowana w ogólnopolskiej telewizji i kanałach tematycznych. Spot stworzyła agencja Grey, producentem jest studio Dynamo Film, a za media odpowiada dom mediowy Initiative.

Przeczytaj także: Niższe przychody Grupy Żywiec w 2021 roku

Poza kampanią telewizyjną loterię Harnasia wspierać będą działania marki w digitalu, w tym w mediach społecznościowych, na platformach VOD i Youtube oraz materiały POS w punktach sprzedaży.