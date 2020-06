Startuje loteria Karmelków z Wawelu

Wawel wspiera sprzedaż Karmelków, fot. mat. pras.

Ofertę Karmelków marki Wawel w letnich miesiącach wspiera „Loteria (Z)ręcznie Robiona”, w której do wygrania jest łącznie aż ćwierć miliona złotych.

Loteria promować będzie sprzedaż Karmelków z Wawelu przez cały czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Na konsumentów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne - co godzinę do wygrania jest 100 zł, a co miesiąc 15 000 zł. Łączna pula nagród to ponad 255 tys. złotych. Dodatkowo, każde kolejne zgłoszenie jest premiowane i zwiększa szansę na wygraną, co zachęca do regularnych zakupów.

Zasady konkursu są proste – wystarczy po zakupie 120 g Karmelków w luzie lub opakowaniu zarejestrować w trakcie trwania loterii paragon na stronie www.loteriawawel.pl lub wysłać SMS pod numer 4306. W loterii udział biorą wszystkie dostępne opakowania na rynku, także te bez naklejek promocyjnych. Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września.

Promocję kategorii Karmelków wspiera także intensywna kampania digital, oparta o display, Social Media i influencer marketing, a także YouTube i VOD. Marka zaplanowała też działania PR i materiały POS w punktach sprzedaży.