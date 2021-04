Startuje nowa kampania marki Kropla Beskidu

Kropla Beskidu zachęca konsumentów do używania wody w oszczędny sposób, fot. mat. pras.

Marka Kropla informuje o swoich działaniach nie tylko na butelkach, ale także w nowym spocie reklamowym pod hasłem „Każda kropla ma znaczenie”.

Zastosowany w fabryce Kropli Beskidu w Tyliczu obieg zamknięty pozwala każdego dnia zaoszczędzić ilość wody potrzebną jednemu człowiekowi na całe życie, czyli ok. 50 000 litrów. Teraz marka postanowiła zachęcić także konsumentów do używania wody w oszczędny sposób, zwłaszcza w kontekście utrzymującego się od lat zagrożenia suszą w Polsce. W telewizji i internecie można już oglądać najnowszy spot Kropli Beskidu, ukazujący dziewczynkę zbierającą wodę, co podkreśla jak ważne jest jej oszczędzanie, również z myślą o przyszłych pokoleniach.

Hasła umieszczone na butelkach wody oraz w spocie reklamowym odzwierciedlają działania, które Kropla Beskidu podejmuje w swojej codziennej działalności w celu ochrony zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Kropla Beskidu to woda, która chroni wodę i chce zachęcać jak najwięcej osób do używania jej w oszczędny sposób.

Nowy spot można oglądać od 1 kwietnia w kanałach ogólnopolskich i tematycznych. Kampania będzie widoczna również na YouTube, w mediach społecznościowych oraz na display’u. Dodatkowo, produkt otrzyma wsparcie w sklepach.

Autorem koncepcji kreatywnej kampanii jest 2012 Agency. Spot wyreżyserował Arni Asgeirsson, a produkcją zajął się dom produkcyjny OTO Film. Działania w kanale digital i w mediach społecznościowych prowadzi agencja LiquidThread. Media planuje i kupuje dom mediowy Mediacom.