Startuje platforma Warka Planet of Gamers

Warka to pierwsza polska marka piwna, która postanowiła wejść w świat gamingu na szeroką skalę. Powstała autorska platforma Warka Planet of Gamers, w ramach której w dniach 9-11 kwietnia odbędzie się turniej Warka Planet of Gamers Cup. O zwycięstwo zawalczy w nim ośmiu twórców.

Wejście marki w gaming pozwoli jej dotrzeć do rzeszy młodszych dorosłych konsumentów, których gry angażują dużo bardziej niż wydarzenia sportowe kojarzone do tej pory z Warką.

– Warka to idealne piwo na spotkania z kumplami czy wspólne oglądanie wydarzeń sportowych – mówi Marcin Drożyński, Senior Brand Manager Warki. – Od lat jesteśmy obecni w piłce nożnej. To naturalne, że kolejnym krokiem dla marki o takich korzeniach jest wejście w gaming, który staje się coraz ważniejszy dla naszych konsumentów – dodaje Drożyński.

Do Warka Planet of Gamers Club zaproszonych zostało ośmiu twórców, którzy spędzą ze sobą trzy dni pełne emocji, zabawy i rywalizacji. Na ten czas zawodnicy przeniosą się do świata rodem z Planety Warka i zmierzą w nie jednej, ale aż czterech grach. W projekcie wezmą udział: Luure, Piranhasawa, Kromka, Gluhammer, Kuben, Fangotten, Człowiek Warga i Pago. Fani będą mogli obserwować rywalizację podczas streamingu zaplanowanego na 11 kwietnia. Rozgrywki będzie można śledzić na stronie www.planetofgamers.pl, na kanale Planet of Gamers na YouTube, na wydarzeniu na Facebooku oraz na kanałach uczestników turnieju.