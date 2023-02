Startuje program dla szkół Akademia Lubella

Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się już ponad 210 tysięcy uczniów z ponad 2400 szkół w całej Polsce. Organizatorzy Akademii Lubella skoncentrowali projekt na ćwiczeniach praktycznych, zachęcających do samodzielnego przygotowywania posiłków oraz rozwijających kreatywność. Materiały lekcyjne opracowane przez metodyków dostosowano do stylu życia i zainteresowań nastolatków, wypełniono łatwą do zapamiętania wiedzą oraz rozwiązaniami praktycznymi, przydatnymi w codziennym życiu. Nowością w bieżącej edycji Akademii jest formuła zajęć.

Lekcje będą w całości lub w części prowadzone przez młodzież, która otrzyma zadanie przygotowania się do nich wcześniej, w ramach pracy domowej. Taka formuła zwiększy efektywność programu pod względem edukacyjnym: zbuduje zaangażowanie i wzmocni poczucie odpowiedzialności. Będzie też atrakcyjniejsza i skuteczniej zainspiruje uczniów do codziennego przygotowywania posiłków oraz ich spożywania wspólnie z bliskimi. Wszystko po to, by pozytywne nawyki żywieniowe wypracować bez wysiłku i utrwalić na lata.





Program kierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, a cel, jaki mu przyświeca, to edukacja na temat potrzeby różnicowania produktów w codziennej diecie oraz niemarnowanie żywności.

Edukacja kulinarna na prostych zasadach

Akademia Lubella to inicjatywa skierowana do wszystkich polskich szkół podstawowych. Udział w niej jest całkowicie bezpłatny, nie ma też ograniczeń w liczbie klas zgłaszanych do programu w ramach jednej placówki. W praktyce program polega na przeprowadzeniu 3 lekcji poświęconych podstawom zdrowego stylu życia, niemarnowaniu żywności i wspólnemu komponowaniu posiłków, a każda szkoła, która je zrealizowała, otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w akcji. Akademia Lubella zapewnia wszystkim uczestnikom pakiet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, stworzony przez zespół metodyków we współpracy z dietetykiem. Materiały do tegorocznej edycji projektu powstały we współpracy z Fundacją Polskie Dzieci, która aktywnie kreuje trendy zdrowego i racjonalnego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Pakiet materiałów obejmuje materiały merytoryczne dla nauczycieli, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne i gotowe karty prac dla uczniów.