Startuje sklep slow fashion - Cheeky Monkey

Wear responsibly and stay cheeky - to hasło nowej polskiej marki slow fashion. Trochę przeskalowane, łatwe w noszeniu i wykonane jakościowych, przyjaznych środowisku materiałów – to propozycje Cheeky Monkey, którą założyły poznanianki Magdalena Illukiewicz i Katarzyna Węglewska.

Chcą by ich moda była odpowiedzialna i zrównoważona. Do produkcji używane są wyłącznie organiczne materiały, które są bezpieczne dla skóry i dla środowiska. Zarówno bawełna, jak i denim są certyfikowane zgodnie z Global Organic Textile Standards (GOTS) oraz IVN Best International Association of Natural Textile Industry.

- Nasze eko jeansy to nie tylko materiał - wyeliminowałyśmy wszystkie toksyczne chemikalia z procesu produkcji. Barwienie, pranie i wybielanie jest całkowicie ekologiczne i certyfikowane zgodnie z GOTS. Dodatkowo zastąpiłyśmy tradycyjne, skórzane elementy na szortach naszywką z washpapy - specjalnego, wodoodpornego papieru. Dzięki temu produkty Cheeky Monkey są też wegańskie! Guziki i nity wykonane są z nierdzewnego i recyklingowanego stopu. Guziki w koszulach zrobione są z kolei z naturalnych surowców - kokosa lub masy perłowej - opowiada Katarzyna Węglewska, współzałożycielka Cheeky Monkey. Ubrania szyte są w Polsce.

W pierwszej kolekcji Cheeky Monkey znajdują się koszule, t-shirty, topy i szorty jeansowe z organicznej i certyfikowanej bawełny.