Statystyczny Polak bierze udział w 3 programach lojalnościowych

Według badania „Monitor Programów Lojalnościowych 2021” autorstwa ARC Rynek i Opinia, ok. 2/3 Polaków uczestniczy w co najmniej jednym programie lojalnościowym. Dane za 2020 r. pokazują, że po kilku latach względnej stabilizacji nastąpił wzrost poziomu aktywności w takich inicjatywach, a przeciętnie badani uczestniczą aż w trzech programach lojalnościowych. Dla konsumentów największą zaletą tego typu rozwiązań są rabaty i zniżki, które otrzymują w zamian za regularne zakupy.

Programy lojalnościowe mają wiele postaci

Warto zwrócić uwagę, że takie programy są kierowane nie tylko do konsumentów, ale również do przedsiębiorców. Wśród nich są np. dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni czy usługodawcy, którzy biorą udział w tzw. motywacyjnych programach B2B (business to business). Drugą, szerszą grupą docelową programów lojalnościowych są nabywcy ostateczni, czyli konsumenci, którzy kupują produkty i usługi na użytek własny.

Jakie programy lojalnościowe możemy znaleźć na rynku? Najpopularniejsze występują w formie punktowej, gdzie konsument w zamian za zakupy lub skorzystanie z usług otrzymuje określoną liczbę punktów, które może wymienić na nagrody, bony zakupowe lub zniżki. Najczęściej gromadzi się je na specjalnym koncie, z dostępem poprzez kartę programu lub aplikację mobilną.

Oferty klubowe charakteryzują się tym, że stały klient otrzymuje w nich kartę członkowską, która daje mu dostęp do wielu benefitów m.in. rabatów na wybrane produkty i usługi. W takim programie można zastosować podział na statusy członkostwa, które zależą od aktywności klienta. Im wyższy status, tym więcej korzyści.

Występują również formy niepieniężne, które polegają na wymianie zbieranych punktów na nagrody związane z działalnością konkretnego sklepu lub lokalu usługowego. Dla przykładu, w salonie piękności moglibyśmy w ten sposób otrzymać kosmetyk lub zaproszenie na zabieg.

Nie można zapomnieć także o programach lojalnościowych VIP, za które klienci muszą zapłacić. Zainteresowana taką formą członkostwa osoba otrzymuje kartę lub cyfrowy identyfikator, który umożliwia dostęp do specjalnych usług, rabatów i ofert. Karta VIP często oznacza wymierne korzyści dla klienta, któremu oferuje się benefity wynagradzające okresowe, nierzadko wysokie opłaty.

– Programy lojalnościowe są wartościowe, jeśli przynoszą realne korzyści dla konsumentów. Istotne jest, aby firma, która organizuje taki sposób interakcji i budowania relacji z klientem znała jego potrzeby i oferowała produkty, usługi lub rabaty dopasowane do oczekiwań. Posługując się przykładem programu Miles & More można powiedzieć, że ważna jest nie tylko ogólna koncepcja takiego programu lojalnościowego, ale również sprawne reagowanie na zmiany rynkowe i dostosowanie benefitów do bieżących nastrojów konsumentów – mówi Anna Stankiewicz z Diners Club Polska.