Stażyści w Żabce zarobią 3,5 tys. zł miesięcznie

Żabka szuka stażystów do działu e-commerce i analizy biznesowej. Sieć płaci 3,5 tys. zł miesięcznie.

Żabka Polska dołączyła do Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu, oferującego płatne wakacyjne staże studentom i absolwentom. Sieć przygotowała dla uczestników konkursu staże w obszarze e-commerce i analizy biznesowej.

– Ludzie młodzi są pomysłowi i innowacyjni, a realizowane przez nich projekty często bardzo nowatorskie. Młodzi ludzie chcą pracować dla Żabki, a my chcemy ich zatrudniać, dlatego chętnie zaangażowaliśmy się w Program Kariera. Oferujemy staże w obszarze e-commerce i analizy biznesowej w naszej centrali w Poznaniu, w czasie których nasi specjaliści chętnie podzielą się ze stażystami swoim doświadczeniem i wiedzą. Wierzymy, że staż w Żabce będzie dla wybranych przez nas kandydatów cennym doświadczeniem zawodowym. Zrobimy wszystko, by w tej trudnej sytuacji związanej z pandemią, warunki pracy były bezpieczne – dlatego oferujemy możliwość pracy home office oraz pracę w trybie hybrydowym z zachowaniem rygorystycznych warunków sanitarnych – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej Żabka Polska.

Żabka oferuje staże 3 wybranym kandydatom: dwa w departamencie analiz biznesowych i jeden w inkubatorze biznesu. Wybrani przez Żabkę kandydaci odbędą staże w Poznaniu. Potrwają one 3 miesiące i będą płatne 3500 zł miesięcznie. Zgłoszenia na wybrany staż studenci mogą wysyłać za pośrednictwem dedykowanej programowi strony www.programkariera.pl w terminie od 15 marca do 15 maja br. Po tym terminie pracodawcy przeprowadzą z kandydatami ostateczne rozmowy rekrutacyjne, co zaowocuje rozpoczęciem od 15 czerwca br. staży przez wybranych kandydatów.