Stek z krokodyla z salmonellą - GIS ostrzega

Wykryto bakterie w produkcie „Stek z krokodyla", fot. GIS

W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Salmonella w jednej partii mrożonego produktu "Stek z krokodyla”.





Ostrzeżenie dotyczy produktu "Stek z krokodyla", 250 g, mrożony, o numerze partii 2501113 i numerze artykułu: 733270. Produkt ma termin spożycia do 18.03.2023. Dystrybutorem jest Tender Meat Sp. z o.o., ul. Wolności 21 09-100 z Płońska.

Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Inspekcja Weterynaryjna ustaliła, że firma Tender Meat Sp. z o.o. sprzedała odbiorcom w Polsce całą partię wskazaną w tym komunikacie.