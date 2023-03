Stephen Meyer w zarządzie Spar

Kim jest Stephen Meyer

Pracę w polskim oddziale SPAR Stephen Meyer rozpoczął na stanowisku divisional commercial executive. Od stycznia 2023 pełni funkcję chief commercial officer.

Wcześniej Stephen Meyer (od grudnia 2020 do sierpnia 2022) był head of commercial and marketing w oddziale SPAR na Sri Lance. W latach 2019-2020 był także general managerem w firmie 2Engage z RPA oraz head of purchasing w sieci supermarketów Choppies.

Do sieci SPAR powrócił po latach. Swoją karierę zaczynał tam w 1998 roku, także w RPA. Meyer był category managerem (1998-2000), a następnie (w latach 2001-2013) purchasing managerem, odpowiedzialnym za wszystkie kategorie FMCG.

SPAR w Polsce - jak sobie radzi

Ostatnio Grupa SPAR podała wyniki finansowe za okres 18 tygodni zakończony 28 stycznia br. Obroty sieci w Polsce wzrosły o 4,6 proc. rok do roku, zarówno w ZAR jak i w PLN.

- Skupiamy się na rozwoju biznesu, poprawie efektywności operacyjnej i zwiększaniu lojalności franczyzobiorców przez poszerzanie oferty. Asortyment magazynu został zwiększony o ponad 2 tys. linii - podano w komunikacie.

SPAR traci jednak franczyzobiorców. Chorten Południe, czyli nowa spółka regionalna związana z Polską Grupą Sklepów Spożywczych, to inicjatywa samych kupców związanych wcześniej z siecią SPAR, którym spółka, ze względu na brak założonej dyscypliny zakupowej, wypowiedziała umowy. Chorten przejął po SPAR prawie 50 lokalizacji.