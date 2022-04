Stocard przechodzi pod szyld Klarny

Dzięki rebrandingowi Klarnę pozna przeszło 1,6 mln polskich klientów, korzystających z usług Stocard. Klarna i Stocard rozpoczęły już prace nad ofertą produktową, wykorzystującą synergie między firmami.

– Nowy branding to początek. Wkrótce dodamy kolejne funkcjonalności, nad którymi pracujemy, korzystając z zasobów Klarny – komentuje David Handlos, Domain Lead i założyciel Stocard.

Aplikacja Stocard umożliwia klientom wirtualne przechowywanie wszystkich kart lojalnościowych, zbieranie kuponów rabatowych i nagród oraz otrzymywanie spersonalizowanych ofert. Dla sprzedawców detalicznych stanowi ona kanał dotarcia, umożliwiający angażowanie konsumentów, zwiększanie ruchu, sprzedaży i lojalności oraz lepsze zrozumienie preferencji konsumentów.

Zespół Stocard zasili zespoły produktowe Klarny swoim know how i opracuje nowe funkcje w aplikacji Klarny.