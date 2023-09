Stock Spirits znów przejmuje

Stock Spirits umacnia pozycję

Obie transakcje stanowią dla Stock Spirits ważny krok w realizacji strategii rozwoju w Europie. Umożliwiają one wejście na nowe rynki w Europie Zachodniej oraz do nowej dla firmy, dynamicznej kategorii whisky. Stock Spirits będzie rozwijał portfolio Dugas dodając do niego whisky Clan Campbell i wybrane marki z własnej oferty. Wzmocni to pozycję i zasięg Dugas w handlu nowoczesnym i w Horeca we Francji. Dugas będzie kontynuować działalność wykorzystując doświadczenie w budowaniu marek premium w kategorii rumu i whisky dzięki unikalnemu dostępowi do kanałów "cavists" i on-trade. Będzie również kontynuować swój model biznesowy z kupcami win.

Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy dwie duże transakcje, z grupą Dugas i Clan Campbell. Będą one silnymi motorami naszej ekspansji w Europie Zachodniej, a zwłaszcza we Francji. Dzięki rozszerzeniu swojej oferty, Dugas wzmocni pozycję w handlu nowoczesnym i Horeca. Z kolei Stock Spirits skorzysta z sieci dystrybucji Dugas dla wybranych marek z własnego portfolio - mówi prezes Stock Spirits Jean-Christophe Coutures.

Stock Spirits bierze Polmos Bielsko-Biała

Oprócz przejęcia grupy Dugas i Clan Campbell, Stock Spirits sfinalizował niedawno transakcję zakupu Polmos Bielsko-Biała, specjalizującego się w produkcji wysokiej jakości wódek czystych i smakowych. Transakcja uzupełni portfolio Stock Spirits w segmencie wódki w Polsce w kategoriach mainstream i premium. Marki premium Polmos Bielsko-Biała będą również znaczącym motorem eksportu wódki premium w Europie, a zakład produkcyjny należący do Polmosu zapewni Grupie dodatkowe moce produkcyjne. Spółka jest również w trakcie finalizacji zakupu Borco-Marken-Import Matthiesen z siedzibą w Hamburgu, producenta i dystrybutora międzynarodowych marek alkoholi w Niemczech, w tym kultowej Sierra Tequila.

Co wiemy o Stock Spirits

Stock Spirits jest jednym z wiodących producentów napojów alkoholowych w Europie, o 140-letnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji w segmencie wódek smakowych i czystych. Oferuje portfolio 70 wysokiej jakości marek dostępnych w ponad 50 krajach na świecie. Grupa zatrudnia ponad 1200 pracowników i posiada sześć zakładów produkcyjnych.