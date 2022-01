Stokrotka chce przejmować

- Mijający 2021 rok był na pewno rokiem trudnym i wymagającym. Pokazał jak bardzo jesteśmy globalnym rynkiem, na którym problemy czy zawirowania w jednej części świata szybko przekładają się na problemy widoczne nawet na półkach sklepowych w drugiej części globu - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu:

Podkreśla, że dla Stokrotki 2021 rok był bardzo pracowity. - Otworzyliśmy kolejnych ponad 100 nowych sklepów, „ukwiecając” jeszcze bardziej stokrotkową mapę Polski. W grudniu świętowaliśmy nasze jubileuszowe 800-tne otwarcie, co przy wcześniej wspomnianych problemach z zapewnieniem dostępności wyposażenia uznajemy jako potwierdzenie tego, że potrafimy otwierać i prowadzić sklepy oraz robić to tak, by były rentowne - opowiada.

