Stokrotka i e-handel siłą napędową Maxima Grupe

Największa część wzrostu EBITDA Maximy pochodzi z polskiej działalności, fot. stokrotka.pl

Sieć Stokrotka i wzrost e-handlu zwiększyły przychody Maxima Grupe w 2020 roku o 5,8 proc., do 4 226 mln euro.

„Rok 2020 był dla nas wyzwaniem, szczególnie w krajach bałtyckich, jednak ciągła ekspansja w Polsce i znaczący wzrost handlu elektronicznego zwiększyły przychody MAXIMA GRUPĖ w 2020 roku o 5,8%, do 4226 mln euro. Dokonaliśmy również przeglądu naszej struktury kosztów i znacząco poprawiliśmy nasze wyniki w Polsce, co pozwoliło nam poprawić zysk operacyjny. ”- powiedział Mantas Kuncaitis, CEO i prezes Zarządu MAXIMA GRUPĖ .

W 2020 roku MAXIMA GRUPĖ kontynuowała ekspansję poza krajami bałtyckimi i była w stanie zwiększyć swój udział w rynku w Polsce i Bułgarii przy znaczącym wzroście przychodów odpowiednio o 13,7% i 22,2%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego wyniku LFL na poziomie 4,9% w Polsce i 5,6% w Bułgarii.

Tymczasem wzrost w krajach bałtyckich był słabszy, ponieważ przychody LFL w krajach bałtyckich spadły o 0,8%, głównie z powodu przyspieszonego przejścia konsumentów ze sklepów stacjonarnych do e-commerce (przychody z handlu elektronicznego nie są częścią łączne przychody LFL). W rezultacie, należąca do MAXIMA GRUPĖ marka e-commerce BARBORA zwiększyła przychody w 2020 roku ponad dwukrotnie, a sprzedaż towarów za pośrednictwem handlu elektronicznego w krajach bałtyckich osiągnęła 104 mln euro, co stanowi 3,4% łącznych przychodów krajów bałtyckich.

Skonsolidowana EBITDA MAXIMA GRUPĖ, z wyłączeniem pozycji jednorazowych, osiągnęła 374,7 mln euro (wzrost o 12,4% z 333,4 mln euro w 2019 r.), A marża EBITDA poprawiła się z 8,3% do 8,9% w 2020 r.

Największa część wzrostu EBITDA (z wyłączeniem pozycji jednorazowych) pochodzi z polskiej działalności detalicznej, ponieważ STOKROTKA stała się drugą co do wielkości spółką Grupy nie tylko pod względem przychodów, ale także EBITDA (+17 mln EUR vs 2019).

W 2020 roku spółki MAXIMA GRUPĖ zainwestowały 88,9 mln euro w środki trwałe, co oznacza spadek o 32% z 131,3 mln euro w 2019 r.