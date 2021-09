Stokrotka: Jesteśmy otwarci na akwizycje mniejszych podmiotów

Nowe sklepy Stokrotki zostały uruchomione min. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, a także w gminach: Jejkowice i Kalej na Śląsku. Łącznie w pierwszym półroczu sieć otworzyła ponad 30 sklepów, w formatach dopasowanych do każdego klienta, a więc: supermarket, market i express. W drugim półroczu Stokrotka planuje otwarcie blisko 70 placówek, w tym najwięcej marketów (42) i supermarketów (15).

Remonty i innowacje

Stokrotka przeprowadza także bardzo intensywny proces remontów istniejących placówek. Kilkadziesiąt sklepów przeszło bądź pełny remodeling bądź zmiany dotyczyły np. wymiany lad chłodniczych, stoisk owocowo-warzywnych lub piekarniczych. Reagując na zmieniające się trendy konsumenckie sieć wprowadziła w ponad 150 sklepach ofertę świeżych ryb, czy też w ponad 300 sklepach wyselekcjonowane sery premium.

- Pierwsze półrocze 2021 roku określiłbym jako proces powrotu klientów do sklepu. My przez ten czas przygotowywaliśmy nasze placówki na zwiększoną liczbę kupujących m.in. podwajając liczbę kas samoobsługowych czy rozbudowując ofertę asortymentową o nowe kategorie czy też wysokiej jakości nowości w produktach marki własnej – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotka Sp. z o.o., dyrektor sprzedaży i marketingu.

Plany Stokrotki do końca br. zakładają dalszą ekspansję w zakresie sklepów tradycyjnych, jak również rozwój e-sklepu z dostawą zakupów do domu klienta. Poza tym sieć zapowiada działania zmierzające do dalszej poprawy obsługi i przystosowania istniejących sklepów do nowych wymagań rynku.

- Jesteśmy otwarci na powiększenie ilości naszych placówek poprzez akwizycje innych, mniejszych podmiotów, które wpisują się w nasz model biznesowy. Tak było ostatnio z przejęciem 9 sklepów działających na Mazowszu. Prowadzimy rozmowy na temat przejęcia sklepów w innych częściach Polski – mówi Mirosław Wawryszczuk.

Jesienią br. sieć zapowiada uruchomienie zakupowej aplikacji mobilnej dla klientów. Aktualnie trwają intensywne prace nad tym projektem. „Apka” pozwoli jej użytkownikom kupować taniej, ma być przyjazna w obsłudze i będzie oferowała wiele funkcji pomagających w zakupach.