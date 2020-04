Stokrotka: Kryzys spowoduje, że handel zrobi mały krok w tył, by zrobić skok w przód

- Kryzys spowoduje, że handel zrobi mały krok w tył, by zrobić skok w przód. Mówiąc o cofnięciu rynku mam na myśli powrót do ceny jako głównego lub decydującego czynnika wyboru sklepu i produktu. Gospodarowanie budżetami domowymi będzie ostrożniejsze. Naszą odpowiedzią na tę potrzebę jest koncept Stokrotka Optima - z lepszą polityką cenową i węższym asortymentem, który pozwoli na tańsze zakupy convenience - mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Stokrotka.

Generatorem zmiany zachowań konsumenckich, które obecnie obserwujemy jest dbałość o swoje bezpieczeństwo, stąd każda forma zrobienia zakupów szybciej lub poza salą sprzedaży ma kluczowe znaczenie. Dlatego rozwijamy formułę click&collect. Mamy już kilkanaście wdrożeń odbioru zakupów na terenie Lubelszczyzny. Pierwsze wyniki są zachęcające. Wszystkie okna czasowe zostały zapełnione przez klientów. Do końca kwietnia będziemy mieć 100 wdrożeń usługi w naszych sklepach.

Czy Stokrotka zmodyfikowała swoje plany rozwojowe na ten rok?

Nie zmieniliśmy naszych planów. Stawiamy na rozwój. Mamy ambicję być motorem rozwoju naszej Grupy. Na ten rok mamy zaplanowanych 100 lokalizacji. W czasie kryzysu każdy nowy sklep to nowe miejsca pracy. My w tym roku stworzymy takich miejsc 1200-1300. Ze względu na obostrzenia w poruszaniu się część procesów budowlanych przeciąga, więc niektóre terminy otwarć przesuną się. Nie będzie też eventów otwarciowych, ale to jedyne zmiany w tym zakresie.

Pracujemy też nad rozbudową oferty marki własnej, poprawy jakości i ceny tych produktów. Sklep internetowy, który uruchomiliśmy w ekspresowym tempie też będzie przechodził ewolucję, terytorialną i asortymentową. Zaczynaliśmy z 300 indeksami. Teraz jest ich 600 i to nie jest nasze ostatnie słowo, pomimo, że taka liczba stanowi więcej niż koszyk podstawowych produktów. Platforma zamówień będzie też udoskonalona od strony technologicznej. W kolejnym etapie usługa zostanie poszerzona o możliwość zamówienia dostawy do domu klienta. Planujemy też wdrożyć kartę stałego klienta jako program lojalnościowy i rozwijać możliwość płatności w kasach samoobsługowych.

Pracujemy też nad rozwojem konceptu Stokrotka Optima. W ostatnich tygodniach uruchomiliśmy dwa sklepy Optima w Świdniku i Lublinie. Trwają prace nad polityką cenową, asortymentową i promocyjną tych placówek.