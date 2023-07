Stokrotka otwiera e-sklep w Wałbrzychu

Klienci korzystający z oferty Stokrotki online mają możliwość wyboru spośród kilku tysięcy artykułów, dzięki czemu szybko mogą zrobić kompleksowe zakupy. W asortymencie dostępne są produkty świeże jak owoce, warzywa, pieczywo czy nabiał. Klienci mogą także wybierać spośród mięs, wędlin, serów czy ryb dostępnych zarówno w wersji paczkowanej, jak i z lady. W ofercie znajdują się również artykuły przemysłowe, dla zwierząt czy chemia i kosmetyki.

– Stokrotka posiada sklepy internetowe w ponad 70 lokalizacjach. Kluczowe jest dla nas zapewnienie klientom możliwości wygodnych, szybkich zakupów oraz wyboru odpowiadającemu placówkom stacjonarnym. Cieszymy się, że dzięki dostępności internetowych sklepów spożywczych w nowych miejscowościach i korzystnym ofertom, takim jak możliwość bezpłatnej dostawy, coraz więcej osób wybiera tę formę zakupów – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Zakupy w sklepie internetowym Stokrotki

Zakupy w sklepie internetowym Stokrotki w Wałbrzychu można zrobić, korzystając z opcji dostawy do wybranego miejsca lub odbioru osobistego w stacjonarnej placówce przy ul. Dunikowskiego 22-24. Zamówienia składa się na stronie www.sklep.stokrotka.pl. Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty, w wybranym przez klienta przedziale czasowym. Dla zakupów powyżej 120 złotych dostawa jest darmowa. Poniżej tej kwoty jej koszt to 5 zł. Wartość minimalnego zamówienia wynosi 60 zł.

Stokrotka to sieć handlowa z tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a dziś swoim zasięgiem obejmuje ponad 900 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce. Sieć otwiera ponad 100 sklepów rocznie w formatach: Stokrotka Supermarket, Market, Optima i Express. Sieć prowadzi także sklep internetowy i jest partnerem w biznesie dla franczyzobiorców. Spółka posiada centra dystrybucji, własne zaplecze logistyczne i sieć magazynów regionalnych w całej Polsce. Od 2018 r. wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima. Oferuje klientom ofertę asortymentową, w której szczególny nacisk położony jest na produkty świeże, produkty od lokalnych dostawców, a także produkty marki własnej.