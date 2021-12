Stokrotka otworzyła w jeden dzień 13 placówek, w tym sklep nr 800

- Założyliśmy sobie, że w tym roku otworzymy kolejnych sto sklepów i wiemy, że zrealizujemy ten ambitny i wymagający plan. Utrzymanie tak szybkiego rozwoju organicznego naszej sieci niezbicie pokazuje naszą sprawność i elastyczność na każdym etapie procesu otwarcia nowych placówek. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsza trzynastka będzie dla nas szczęśliwa – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

100 sklepów w rok

Tempo ekspansji Stokrotki bardzo przyśpieszyło w ciągu ostatnich lat. Sieci otworzyła w ub. roku 93 sklepy, a tym roku wszystko wskazuje na to, że zostanie przekroczona liczba 100 nowych placówek. Plany na 2022 roku są również ambitne i mówią o kolejnych ponad 100 sklepach, które Stokrotka chce uruchomić. Oznacza to, że realne jest, aby już za rok firma przekroczyła kolejną symboliczną granicę rozwoju i świętowała otwarcie swojego 900 sklepu.



Supermarket zlokalizowany w Sierpcu, przy ul. Konstytucji 3 Maja to pierwsza placówka sieci w tym mieście. Placówka ma powierzchnię ponad 660 mkw. Zatrudnienie znalazło tutaj 15 osób.

25 sklepów w grudniu

16 grudnia zostało łącznie otwartych 13 sklepów Stokrotki. Nowe punkty uruchomiono w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Koszalinie, Ciasnej, Ćmielowie, Drygałach, Krzeszowie, Księżpolu, Krzywdzie, Sitańcu i Wąwolnicy. Są to zarówno supermarkety jak i markety.



Grudzień to pracowity miesiąc dla Stokrotki. W tym miesiącu sieć zaplanowała otwarcie aż 25 sklepów w 9 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.