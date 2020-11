Stokrotka przekazała ponad 20 ton żywności, chemii i środków ochrony osobistej placówkom służby zdrowia

Pomoc rzeczowa trafiła również do tych organizacji, które wspierają służbę zdrowia oraz najbardziej potrzebujących, czyli seniorów.

To kolejna, ale nie ostatnia, tura wsparcia służb medycznych organizowana przez sieć sklepów Stokrotka. Oprócz szpitali pomoc otrzymały stacje pogotowia ratunkowego, ośrodki pomocy rodzinie i centra wolontariatu opiekujące się osobami starszymi. Udało się to dzięki współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Firma podjęła również współpracę z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zmniejszające się zapasy krwi i osocza to palący problem. Dlatego Stokrotka przyłącza się do apelu do wszystkich o oddawanie krwi, nie tylko ozdrowieńców.