Stokrotka siłą napędową Maxima Grupe. Wzrost przychodów sieci aż o 15,2 proc.

fot. materiały prasowe

Ekspansja w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła całkowite przychody Maxima Grupė w 2019 r. do 3,993 mld euro. - Nasza rentowność spadła jednak z powodu inwestycji w lepsze ceny. Skoncentrowaliśmy się na otwieraniu nowych sklepów i zwiększeniu liczby kas samoobsługowych - komentuje Jurgita Šlekytė, CEO Maxima Grupė.

W 2019 r. przychody Maxima Grupė wyniosły 3,993 mld euro i wzrosły w porównaniu do 2018 r. o 15,7%. Wzrost przychodów był spowodowany m.in. przejęciem polskiej sieci detalicznej Stokrotka w kwietniu 2018 r.

Skonsolidowane przychody Maxima Grupė wzrosły LfL o 3,4%, podczas gdy w 2018 roku wzrost przychodów LFL wyniósł 1,6%. Przychody LFL wzrosły o 2,9% w krajach bałtyckich oraz o 4,7% w Polsce i Bułgarii (w walucie lokalnej).

Najwyższy wzrost przychodów odnotowano w Polsce (aż + 15,2% pro-forma) i Bułgarii (+ 12,6%).

EBITDA Maxima Grupė w 2019 r. wyniosła 234,5 mln euro i wzrosła o 4,9% w porównaniu do 2018 r. Wzrost ten wynikał głównie z lepszych wyników Stokrotki. W 2019 r. spółki Maxima Grupė nadal inwestowały w lepsze ceny dla klientów, co spowodowało spadek marży EBITDA o 0,6% (z wyłączeniem wpływu MSSF 16). Biorąc pod uwagę wpływ MSSF 16, EBITDA Grupy za rok 2019 wyniosła 333,4 mln euro.

W 2019 r. spółki Maxima Grupė zainwestowały 131,3 mln euro w środki trwałe, o 49% więcej w porównaniu do 2018 r. Około 60% wszystkich inwestycji przeznaczono głównie na otwarcie 101 nowych sklepów (74 z nich to Stokrotka). Łączna liczba sklepów to 1230.