Stokrotka w tym roku otworzy 150 sklepów i jest przygotowana do ich obsługi

Nowe, większe centrum dystrybucyjne w Teresinie zastąpi dotychczasowy magazyn. Inwestycja w rozbudowę systemu logistycznego związana jest z dynamicznym rozwojem sieci i zaplanowanymi na najbliższe lata otwarciami sklepów.

W nowym centrum dystrybucyjnym zatrudnionych jest około 500 osób. Obecnie Stokrotka posiada trzy duże i nowoczesne centra dystrybucyjne: w Teresinie, w Psarach w województwie śląskim i w Lublinie.

150 nowych Stokrotek

– W 2021 roku otworzyliśmy 102 Stokrotki, dzięki czemu na koniec roku w całym kraju można było zrobić zakupy w ponad 800 naszych sklepach. W tym roku planujemy jeszcze przyspieszyć rozwój sieci i dołączyć do niej około 150 nowych Stokrotek. Dzięki efektywnemu systemowi logistyki, którego elementem jest nowe centrum dystrybucyjne, możemy planować dalszy rozwój. Skuteczność tego elementu jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ zapewnia on naszym klientom stały dostęp do świeżych produktów, na które kładziemy w naszej ofercie szczególny nacisk – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Większe centrum dystrybucji

Zwiększenie powierzchni magazynowej sprawiło, że codziennie z centrum w Teresinie będzie wyjeżdżać do sklepów około trzech tysięcy palet z produktami. Stworzone oddzielne doki do przyjęć i załadunku towarów pozwolą uzyskać lepszą optymalizację tych procesów. Na efektywność działań logistycznych wpływ będzie miał również wdrażany system voice picking – kompletacji głosowej za pomocą komunikatów kierowanych do pracowników. Wykorzystanie systemu opartego na zautomatyzowanej komunikacji werbalnej z pracownikami pozwoli przyśpieszyć proces kompletacji zamówień i zminimalizować ryzyko wystąpienia pomyłek.



Centrum zostało zaprojektowane również z myślą o ograniczeniu wpływu na środowisko. W hali i biurach zainstalowano ledowe oświetlenie, a zastosowany system chłodniczy działa całkowicie w oparciu o wykorzystanie naturalnych gazów.