Stokrotka wydłuża godziny otwarcia sklepów

W związku z wprowadzonymi przez rząd nowymi zasadami epidemiologicznymi Stokrotka zdecydowała o wydłużeniu godzin pracy w części swoich sklepów. Od najbliższej środy (31 marca) do piątku (2 kwietnia) ponad dwieście sklepów należących do sieci będzie pracowało dłużej, bo do godziny 24.

- Chcąc zapewnić jak najlepsze warunki do zrobienia zakupów zdecydowaliśmy o dłuższych godzinach otwarcia w znaczącej części naszych placówek. Na naszą decyzję miał wpływ także fakt, że spodziewamy się zwiększonego ruchu związanego ze zbliżającymi się świętami – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotka Sp. z o.o., dyrektor sprzedaży i marketingu.



W przedświąteczną sobotę (03.04) sklepy Stokrotki będą czynne do godz. 13.

Biedronka, Lidl i Netto także wydłużyły godziny otwarcia swoich sklepów.