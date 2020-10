Stokrotka z promocją na pieczywo i margarynę w czasie godzin dla seniorów

Stokrotka z akcją dla seniorów, fot. mat. pras.

Stokrotka uruchomiła akcję promocyjną dedykowaną dla swoich klientów powyżej 60 roku życia. Zachęca seniorów do robienia zakupów podczas wprowadzonych przez rząd dedykowanych godzin dla osób starszych, czyli od 10 do 12.

Na początek zostały obniżone ceny wszystkich rodzajów chleba i margaryny do smarowania pieczywa w kubkach. Seniorzy mogę je kupić z 20 proc. rabatem.



- Nasza akcja skierowana jest do osób starszych, które są najbardziej narażone w czasie

pandemii. Chcemy zachęcić ich do odwiedzin naszych sklepów, proponując im atrakcyjne ceny

na najbardziej podstawowe produkty – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu,

dyrektor sprzedaży i marketingu Stokrotka.

Promocja w sklepach Stokrotki potrwa do 23 października.