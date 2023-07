Stokrotka zabezpiecza logistykę. Stawia na Białystok

To już druga w ostatnim czasie transakcja Stokrotki, w której doradzali jej eksperci Cushman & Wakefield.

Stokrotka to sieć handlowa, która powstała w 1994 roku w Lublinie. Dziś należy do niej ponad 900 sklepów w całym kraju, a liczba lokalizacji, w których marka jest obecna, ciągle dynamicznie rośnie. Stokrotka proponuje klientom szeroką ofertę asortymentową w atrakcyjnych cenach, w której szczególny nacisk położony jest na produkty świeże, od lokalnych dostawców, a także artykuły marki własnej. Od 2018 r. Stokrotka Sp. z o.o. wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima.

Stokrotka otworzy 1000. sklep

– Dynamicznemu rozwojowi sieci towarzyszy konsekwentna rozbudowa naszej bazy logistycznej. W tym roku Stokrotka otworzy 1000. sklep. Stawiamy więc na inwestycje magazynowe klasy A w pełni dostosowane do potrzeb branży spożywczej. To pozwala zapewnić klientom naszych sklepów stały dostęp do najwyższej jakości produktów – tłumaczy Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej, Stokrotka.

W Panattoni Park Białystok II Stokrotka zajmie prawie 6700 mkw. powierzchni magazynowej oraz ok. 200 mkw. powierzchni biurowej.

Magazynowy potencjał Polski Wschodniej

– Transakcja Stokrotki w parku magazynowym Panattoni stanowi kontynuację naszej udanej współpracy. Jest to kolejna podpisana przez tę sieć w ostatnim czasie umowa, w której mieliśmy przyjemność doradzać. Funkcjonowanie Stokrotki na rynku magazynowym Białegostoku potwierdza duży potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej, w tym Podlasia. Dalszemu zwiększaniu atrakcyjności gospodarczej tego regionu będzie sprzyjać konsekwentne zwiększanie podaży nowoczesnych projektów przemysłowo-logistycznych oraz rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego w sąsiedztwie Białegostoku – komentuje Kamil Żach, Key Account Executive, Associate, Industrial Agency, Cushman & Wakefield.

Panattoni Park Białystok II składa się z dwóch budynków magazynowych o łącznej powierzchni ok. 36 000 mkw. Każdy z nich oferuje nowoczesne doki rozładunkowe, bramy z poziomu „0”, szerokie place manewrowe, a także przestronne przestrzenie biurowe z możliwością indywidualnej aranżacji. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, dzięki czemu spełnia kryteria certyfikatu BREEAM na poziomie „Very Good".

To kolejna inwestycja Panattoni, które dostarczyło na Podlasiu blisko 80 000 m kw. powierzchni przemysłowej.

– Białystok to lokalizacja z ogromnym, ale wciąż niezagospodarowanym potencjałem. Panattoni dostarczając nowoczesną powierzchnię przemysłową wspiera rozwój regionu, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zlokalizowanie Panattoni Park Białystok II w Chroszczy blisko trasy S8 pozwala na sprawne połączenie z takimi ośrodkami jak Warszawa, Łódź czy Wrocław. Do stolicy Polski dotarcie zajmuje zaledwie 2 godziny. Dodatkowo w niewielkiej odległości od parku znajdować się będzie węzeł trasy S19 (Via Carpatia), czyli szlaku transportowego wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej – od Litwy poprzez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, do Grecji. To sprawia, że park zyskuje ogromny potencjał międzynarodowy – mówi Dorota Jagodzińska, Managing Director w Panattoni