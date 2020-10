Stołówki wydają dzieciom jedzenie do domu, żeby nie marnować jedzenia

Dobre przykłady walki z marnowaniem płyną z zagranicy. Paryż jest doskonałym przykładem. Po odkryciu, że obywatele wyrzucają dwa razy więcej pakowanej żywności niż reszta kraju, władze przygotowały pakiety informacyjne dla lokalnych sklepów, umieszczanie specjalnych stoisk z niesprzedanymi towarami na osiedlowych bazarach i organizowanie wspólnych posiłków w duchu zero-waste. Miasto wierzy, że do 2025 r. może zmniejszyć marnowanie żywności o połowę.

W Mediolanie najnowszą inicjatywą jest wydawanie uczniom „na wynos" nadmiarowych porcji obiadowych. Jak dotąd 85 szkół rozdało ponad 31 000 porcji. Co więcej, od 2014 r. wprowadzona została dodatkowa frakcja segregacji śmieci, która nadaje się do kompostowania lub przetworzenia na biogaz. W 2018 roku miasto wprowadziło obowiązek redystrybucji przez wszystkie firmy spożywcze w mieście za pośrednictwem organizacji charytatywnych i banków żywności.



Na całym świecie w każdej sekundzie 51 ton jedzenia ląduje w koszu. Aż 8%-10% globalnej emisji gazów cieplarnianych ma swoje źródło w zmarnowanym jedzeniu. Gdyby wyrzucone jedzenie było krajem, byłoby trzecim co do wielkości emitentem CO2, zaraz po Chinach i USA. Polska plasuje się na 5. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, marnując co roku 9 mln ton jedzenia, co daje średnio 247 kg na osobę (Banki Żywności, 2019). Jesteśmy na początku drogi walki z marnowaniem, zaledwie w 2019 wprowadzono w kraju ustawę o niemarnowaniu, która obejmuje sklepy wielkopowierzchniowe. Podobnie jak w Mediolanie, również w Polsce każde gospodarstwo domowe zobligowane jest do segregowania śmieci na odpowiednie frakcje.