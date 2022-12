Stop marnowaniu żywności w Święta

Jak wynika z raportu, największy odsetek badanych (32%) planuje przeznaczyć na jedzenie świąteczne od 300 do 500 złotych. Prawie połowa badanych (48%) zamierza przygotować na świąteczny stół mniej niż 12 potraw, przy czym aż 63% z tych osób kieruje się chęcią niemarnowania żywności.

Aby zredukować efekt świątecznych zakupów na domowy budżet, aż 47% Polaków deklarowało, że będzie szukać promocji. 33% stwierdziło, że będzie wybierać zamienniki i tańsze produkty.

39% Polaków deklaruje, że zdarza się im wyrzucać jedzenie po Świętach Bożego Narodzenia. Jednocześnie 61% respondentów planuje w trakcie tegorocznych Świąt zwracać większą uwagę na kwestię niemarnowania jedzenia. Najważniejszymi powodami takiej decyzji są rosnące ceny (69%) oraz większa wiedza na temat niemarnowania żywności (48%).

Carrefour pomaga swoim klientom zapobiegać marnowaniu żywności poprzez wprowadzenie szeregu inicjatyw i rozwiązań. Sieć ma ogromną ofertę produktów sprzedawanych na wagę, dzięki czemu klienci mogą kupować dokładnie tyle, ile potrzebują. Sklepy Carrefour także organizują akcje promocyjne i oferują specjalne ceny na produkty bliskie terminowi przydatności do spożycia, co zachęca do ich szybszego zużycia. W ten sposób klienci mogą zarówno zapobiegać marnowaniu żywności, jak i oszczędzać pieniądze poprzez unikanie kupowania większych ilości jedzenia, niż faktycznie potrzebują. Carrefour także współpracuje z organizacjami i fundacjami, które zajmują się walką z marnowaniem żywności i promują zrównoważone zasady konsumpcji.

Carrefour i “STOP marnotrawstwu”

Walka z marnowaniem żywności jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju Carrefour w Polsce. Nieprzerwanie od 2013 roku firma prowadzi długoterminowy program “STOP marnotrawstwu”, w ramach którego inicjowane i realizowane są projekty, które pomagają przeciwdziałać marnowaniu żywności, a także podpowiadają klientom jak mądrze robić zakupy, czyli kupować tyle ile potrzebujemy i oszczędzać pieniądze. W czasach wysokiej inflacji ma to także istotny wymiar ekonomiczny.

Współpraca Carrefour z Too Good To Go

Trwa już trzeci rok współpracy sieci Carrefour z aplikacją Too Good To Go w zakresie walki z marnowaniem żywności. Carrefour dołączył do grona Too Good To Go jako pierwsza sieć handlowa w Polsce. Sieć oferuje swoim klientom za pośrednictwem aplikacji Too Good To Go paczki-niespodzianki z nadwyżkami niesprzedanej, pełnowartościowej żywności. Dzięki tej inicjatywie, przez pierwsze dwa lata partnerstwa klientom sklepów Carrefour udało się uratować już ponad 629 000 paczek z produktami spożywczymi! To równowartość 1 570 000 CO2, czyli tyle, ile wygenerowałoby 310 lotów dookoła świata.

W paczkach-niespodziankach od Carrefour najłatwiej trafić na “paczki mix”, czyli takie, w których znajdują się warzywa, owoce, pakowane wędliny i nabiał, pieczywo oraz jajka. To aż 87% oferowanej żywności w Too Good To Go. Co dziesiąta uratowana paczka to opcja wegetariańska, która zawiera pasty kanapkowe, sałaty cięte i tofu. Około 2% to same owoce i warzywa, zaś 1,5-% to paczki z produktami “ready to eat” – kanapki, ciastka, musli, panini, zupy i zapiekanki.