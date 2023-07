Stormzy, Tribbs i Smolasty gwiazdami wirtualnych koncertów Rockstar Press Play

Rockstar Energy Drink® ogłasza cyfrowy koncert w aplikacji Spotify® we współpracy z topowymi talentami muzycznymi. Znany na całym świecie artysta Stormzy wystąpi na globalnej scenie, wykonując swoje największe przeboje z najnowszego albumu „This is What I Mean". Oprócz światowej gwiazdy w Polsce, Niemczech i Francji wydarzenie to uświetnią występy artystów z tych krajów. Rodzimi fani będą mogli zobaczyć wirtualne koncerty Tribbsa i Smolastego.

Ten niezwykły, cyfrowy show będzie miał swoją premierę na żywo w aplikacji Spotify® 21 lipca o godzinie 19:00.

Każda z gwiazd koncertu Rockstar „Press Play" przeniesie widzów do pięciu różnych światów. Światy te, obejmujące tematykę gamingu i życia nocnego, zapewnią energiczną atmosferę w połączeniu z unikalną koncepcją występu każdego artysty.

To innowacyjne doświadczenie prezentuje nową platformę marki Rockstar Energy, „Press Play", która ma za zadanie motywować fanów do działania i realizowania swoich pasji. Podczas koncertu widzowie poprzez kliknięcie ikony „Press Play” będą mogli poruszać się między różnymi światami, które będą pojawiać się w tle występu artystów, co zapewni im niezapomniane doświadczenie.

W Polsce koncert Rockstar „Press Play” będzie miał miejsce 21 lipca o 19:00 z udziałem topowych polskich artystów – Tribbsa i Smolastego. Tribbs w 2022 r. był DJ-em, którego muzykę najczęściej w Polsce odtwarzano w usługach streamingowych, a także miał okazję współpracować z głośnymi nazwiskami zarówno w Polsce jak i na świecie. Smolasty to niezwykle popularny raper i producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu, hip-hopu i R&B. Jego singiel „Herbata z Imbirem” był najczęściej granym polskim utworem w rozgłośniach radiowych w maju tego roku, a utwory zostały odtworzone na platformach cyfrowych już kilkaset milionów razy.

Za strategiczne planowanie i zakup mediów odpowiedzialna jest agencja mediowa Zenith.