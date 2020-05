Stowarzyszenie Gazet Lokalnych pyta o dystrybucję tytułów w Biedronce. Sieć analizuje wniosek

Wnioski wydawców lokalnej prasy o sprzedaż ich gazet w sklepach Biedronka są wciąż analizowane, więc nie można mówić o odmowie dystrybucji - zapewnia Jeronimo Martins Polska w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl

- Tę odpowiedź znamy, wielokrotnie zwracaliśmy się o to do Biedronki i zawsze spotykaliśmy się - nie z odmową, ale milczeniem - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Andrzej Andrysiak, wydawca „Gazety Radomszczańskiej”, członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Przypomnijmy, kilka tygodni temu właściciel Biedronki zadeklarował oficjalnie, że będzie współpracował z drobnymi przedsiębiorcami w ramach pomagania im w czasie pandemii. Członkowie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych zwrócili się do Jeronimo Martins (każdy osobno) z wnioskami o dystrybuowanie ich prasy w sklepach Biedronka. Była to już kolejna taka próba. Żaden z wydawców nie uzyskał odpowiedzi na wniosek. W związku z tym trzydziestu wydawców lokalnej prasy zrzeszonych w SGL w tym tygodniu wydało wspólne oświadczenie. - Ze zdumieniem przyjęliśmy odmowę kolportażu przez firmę Jeronimo Martins prasy lokalnej w sieci Biedronka. Jej markety powstają już nie tylko w dużych i mniejszych miastach, jest ich coraz więcej także w mniejszych miejscowościach. Wypierają małe sklepy, wiele z nich jest zamykanych, inne ograniczają działalność. A to właśnie te punkty handlowe są podstawą kolportażu gazet lokalnych w środowisku wiejskim, ale też na miejskich osiedlach. Likwidacja takich sklepów sprawia, że kurczy się sieć dystrybucji gazet - stwierdzili.

