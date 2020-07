Stowarzyszenie Poszkodowani Przez Grupę Eurocash prosi o pomoc prezydenta i premiera

fot. materiały prasowe Grupy Eurocash

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez Grupę Eurocash zwróciło się w liście otwartym do prezydenta Dudy, premiera Morawieckiego i ministra Ziobry o wniesienie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod obrady Sejmu.

- Jako zarząd stowarzyszenia wspólnie z "poszkodowanymi" apelujemy o wsparcie ministra sprawiedliwości, apelujemy o podjęcie zdecydowanych działań, które będą miały na celu, wprowadzenie ponownie pod obrady sejmu, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz pomoc/zainicjowanie postępowania karnego przeciw spółce Eurocash. W naszej opinii istotne jest również szybkie przyjęcie i wdrożenie w Polsce stosownej ustawy dotyczącej "ochrony sygnalistów", której regulacje weszły w życie w UE w grudniu 2019 r. - czytamy w piśmie.

- Mechanizmy czynów zabronionych w przypadku Grupy Eurocash są bardzo złożone i wyrafinowane. Działania te w znacznym zakresie są realizowane poprzez lub przy współudziale firmy Eurocash Franczyza - podaje stowarzyszenie.

Organizacja opisuje system mechanizmu działania spółki Eurocash w 5 etapach: nakłanianie przedsiębiorcy do zainwestowania znacznych środków finansowych w systemie franczyzowym Grupy Eurocash; zwiększenie zaangażowania finansowego przedsiębiorcy we franczyzę; osłabianie statusu finansowego przedsiębiorcy przez firmy z Grupy Eurocash uczestniczące w systemie franczyzowym; zadłużanie przedsiębiorcy w stosunku do firm z Grupy Eurocash w celu przejęcia lokalizacji/majątku oraz przejmowanie przez firmy z Grupy Eurocash przedsiębiorstwa.

Jak już pisaliśmy, Stowarzyszenie Poszkodowali Przez Grupę Eurocash zarejestrowano w sądzie pod koniec lutego br. Jej prezesem jest Kamil Kamiński, a wiceprezesem Robert Ducki.

Przeczytaj także: Poznański oddział Livio liczy 800 sklepów

Celem stowarzyszenia jest m.in. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej, prowadzenie działalności wspomagającej inicjowanie postępowań wszczynanych przez poszkodowanych przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organami administracji publicznej oraz uczestniczenie w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych, w charakterze organizacji społecznej.