Strata netto Grupy Eurocash to 20 mln zł. Dynamiczny wzrost sprzedaży online

fot. materiały prasowe

Przychody Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 12,1 mld zł i były o 2% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w okresie pierwszych sześciu miesięcy tego roku wyniosła 337 mln zł wobec 338 mln zł rok wcześniej. Grupa Eurocash szacuje, że dodatkowe koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły jej wyniki o około 17 mln zł. Wynik netto Grupy Eurocash za pierwsze półrocze 2020 r. był ujemny i wyniósł - 20 mln zł wobec 7 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2020 r. Grupa tłumaczy, że znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszej połowie tego roku sięgnęły 221 mln zł, a łączne przepływy pieniężne wyniosły 56 mln zł. Silne przepływy pieniężne pozwalają Grupie kontynuować rozwój zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. W czerwcu Eurocash sfinalizował przejęcie większościowego pakietu akcji Frisco.

Sprzedaż segmentu hurtowego Grupy Eurocash w pierwszej połowie 2020 r. nieznacznie przekroczyła 9,0 mld zł i była o 0,3% wyższa niż przed rokiem. EBITDA tego segmentu wyniosła 277 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r.

– Pozytywny wpływ na wyniki segmentu hurtowego miała sprzedaż w hurtowniach Cash&Carry, która wzrosła o 4% rok do roku, a także sprzedaż papierosów i produktów impulsowych, gdzie wzrost przekroczył 7%. Mocnym wsparciem wyników segmentu była także sprzedaż hurtowa do niezależnych sklepów oraz franczyzobiorców. Niższa dynamika sprzedaży ogółem w segmencie hurtowym w pierwszej połowie tego roku wynika przede wszystkim z zakończonego w poprzednim roku kontraktu z Orlenem oraz mniejszego popytu ze strony stacji benzynowych, które w okresie zamrożenia gospodarki po wybuchu pandemii koronawirusa były rzadziej odwiedzane przez konsumentów. Znaczący spadek sprzedaży zanotowaliśmy także w formacie Eurocash Gastronomia – zaopatruje on restauracje i hotele, które przez długi czas pozostawały zamknięte – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Rekordowo wysoką sprzedaż Grupa Eurocash odnotowała natomiast na platformie eurocash.pl, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym małe i średnie sklepy w całej Polsce szybkie i wygodne zamawianie towarów online.

– W pierwszym półroczu tego roku klienci Eurocash Dystrybucja zamówili poprzez eurocash.pl towary o wartości 2,1 mld zł, czyli o 0,5 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Warto odnotować rosnącą popularność aplikacji mobilnej. Wartość towarów zamówionych przez smartfony wyniosła aż 485 mln zł wobec 270 mln zł w pierwszej połowie 2019 r. Trudny okres pandemii pokazał potencjał biznesowy rozwiązań e-commerce B2B. Bezkontaktowe zamawianie i bezpieczny odbiór towarów zostały docenione przez klientów eurocash.pl – skomentował Jacek Owczarek.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. platforma eurocash.pl liczyła już blisko 15 tys. użytkowników, z czego 6,5 tys. korzystało z niej przez smartfon.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w pierwszym półroczu 2020 r. sięgnęła 2,96 mld zł i była o 5% wyższa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. EBITDA segmentu Detal wyniosła 142 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r.