Strategia ESG łódzkiej Manufaktury

W długoterminowej wizji rozwoju Manufaktury kluczowe jest skupienie się na systematycznych działaniach w obszarze 3 aktualnych trendów: eko świadomości, lokalności i dobrostanu psychicznego i fizycznego.

Tworząc koncepcję Manufaktury Dobrej Energii, chcieliśmy podkreślić, że od lat rozwijamy się w sposób zrównoważony. Aktywności prowadzone na terenie kompleksu, mają za zadanie promować dobrą, zdrową żywność, zachęcać łodzian do odpowiedzialnego podejścia do środowiska, ale także do dbania o swój dobrostan psychiczny i fizyczny. Realizowane przez nas wydarzenia kładą nacisk na promocję ekologicznych rozwiązań, chcemy aby miały one wartość edukacyjną. Przy tym ważne jest dla nas, by promować i doceniać marki modowe mające w swoich kolekcjach linie z recyklingu czy producentów naturalnych kosmetyków. – tłumaczy Anna Grajcarek, koordynator ds. eventów i marketingu Manufaktury.

Lokalność i działania proekologiczne są dla Manufaktury niezwykle istotne. Organizowane eventy, współpraca z najemcami, otwartość na potrzeby społeczności, pozwala realizować liczne inicjatywy, jak np. zasadzenie łąki w ramach Samorządowego Kongresu Klimatycznego, zamontowanie na fasadzie galerii kilkudziesięciu budek dla jerzyków, ustawienie butelkomatu we współpracy z MPO, do którego w ciągu zaledwie kilku tygodni trafiło ponad 20 000 plastikowych butelek PET, organizowanie warsztatów kulinarnych zero waste w Qulinarium, współpraca z OTOZ Animals czy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi. Kompleks kontynuuje także współpracę z Kongresem Nowej Mobilności organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, dzięki czemu przybliża świat elektromobilności szerokiej grupie odbiorców.