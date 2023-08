Strefa Gamingowa w CH Forum

Are You Ready To Play? Bo właśnie zbliża się pora dwóch dni doskonałej zabawy. To gratka dla wszystkich geeków! 1 września od 14:00 do 19:30 zapraszamy na dzień poświęcony w głównej mierze tematyce Cosplay! Wszyscy Cosplayerzy będą mogli wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są: SWITCH LIGHT (o wartości 1200 zł), PAD Microsoft Xbox Series (o wartości 530 zł) i voucher do sklepu branżowego YATTA (o wartości 300 zł). Zapisy do konkursu przyjmuje punkt informacyjny (poziom 0). Można zapisywać się telefonicznie: 32 335 73 00 lub mailowo: klik@forumgliwice.pl. Konkurs i prezentacje rozpoczną się o 16:30.

Również 1 września klienci CH FORUM będą mieli okazję do spotkania jednej z najlepszych Polskich Cosplayerek – SHAPPI WORKSHOP, która Cosplayem zajmuje się od 2009 r. a na swoim koncie ma już wiele międzynarodowych nagród i osiągnieć.

- Aleksandra jest jedną z czołowych polskich cosplayerek i czynnie bierze udział w kreowaniu tego środowiska oraz promuje go w „mainstreamie”. 1 września zasiądzie również w jury naszego konkursu oraz poprowadzi wyjątkowe warsztaty, które wprowadzą w świat Cosplayu od podszewki. Dosłownie! Porozmawiamy bowiem, między innymi o kostiumach, o tym jak je przygotowywać, gdzie szukać materiałów i inspiracji – mówi Alicja Suchańska-Królica, menadżer ds. administracji i marketingu w CH FORUM.

Na zakończenie pierwszego dnia przygotowaliśmy emocjonujący pokaz sztuk walki Tameshigiri (cięcia mat ostrym japońskim mieczem) oraz tańców japońskich! W ramach pokazu zaprezentowana zostanie historyczna, japońska broń, techniki walki, tańce japońskie i pokazy walk zbrojnych!

Tego dnia zapraszamy także do bezpłatnego skorzystania z Fotobudki 360 oraz z atrakcji znajdujących się w poszczególnych strefach wokół sceny głównej (poziom 0) oraz na Scenie FORUM na poziomie +1. W oba dni na wszystkich uczestników spotkań czekają takie miejsca:

STREFA GAMINGOWĄ, czyli strefa gracza wyposażona w najnowsze topowe komputery, gamingowe monitory, krzesła i biurka. Na stanowiskach dostępnych będzie 8 najpopularniejszych gier: Among Us, Minecraft, Fortnite, Roblox, CS:Go, League of Legends, Overwatch, Euro Track Simulator.

STREFA WARSZTATÓW ROBOTYKI, w której poznacie magię robotów! Razem wkroczymy w fascynujący świat technologii, gdzie będziecie mogli stworzyć swoje własne roboty i nauczyć się nimi sterować i stoczyć walki z innymi uczestnikami warsztatów.

STREFA VR, do której zapraszamy na poziom +1 (Scena Forum). To tam powstanie ARENA VR z najbardziej zaawansowaną formą technologii wirtualnej rzeczywistości. Stań po jednej ze stron i weź udział w wymianie ognia pomiędzy policjantami, a rabusiami! Zapewniamy niezapomniane wrażenia z gry i pełne doświadczenie totalnej immersji!

SYMULATOR GRAWITACJI, czyli nietypowy symulator lotu, którym sterujemy całym swoim ciałem za pomocą balansu i siły swoich mięśni! Niesamowite uczucie stanu nieważkości i adrenaliny gwarantowane! Wskocz w przestworza i poczuj się jak ptak! Adrenalina gwarantowana!

SELFIE BOX – specjalnie zaaranżowana przestrzenna, neonowa ścianka do zdjęć!

2 września natomiast zapraszamy od 14:00 do specjalnych stref. O 15:00 na scenie głównej rozpocznie się specjalny cykl spotkań z topowymi polskimi Youtuberami – Gamerami! Wystąpią oni w specjalnym panelu tematycznym i dadzą wywiady. Pierwszym z nich jest Jakub „KROMKA” Górka, który prowadzi największy polski kanał na Youtube poświęcony grom Battlefield i Rainbow Six Siege. Jest miłośnikiem wszelkich gier FPS (Youtuber, streamer, Fejsbuker). Kolejny format to ZagrajnikTV, którego prowadzący Jędrzej oraz jego dziewczyna znana jako Smok, tworząc kolejne materiały z licznych tytułów, mają tylko jeden problem... brak miejsca na dysku! Tytuły retro, ciekawostki o grach z całego świata, jak również najświeższe tytuły to tematy, które poruszymy razem z Jędrzejem! I ostatni uczestnik to Crap Skład z To znowu oni! Nie mieli już robić filmów o grach, ale jednak... To Znowu Oni! Szymon „Hed” i jego brat Filip Liebert opowiadają, szukają najładniejszych, ale też najbardziej zgliczowanych gier i właśnie o nich też pogadamy 2 września!

Na scenie CH FORUM (poziom 0) pojawi się także Streamer, Gamer i YouTuber, czyli Paweł „Graba” Grabowski, znany jako GrabaGra. Graba wyróżnia się nietuzinkowym poczuciem humoru. Nie stroni od wielkich tytułów AAA, ale nie pogardzi też grami z mniejszych studiów. Fan piłki nożnej i gier z serii FIFA poprowadzi to fantastyczne wydarzenie.