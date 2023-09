Stuart dostarcza zakupy dla Społem oraz Organic Market. W planach sieć budowlana

Sieć Społem od niedawna oferuje na terenie Szczecina szybkie dostawy zakupów do domu. Dzięki współpracy z platformą logistyczną Stuart, wspólnie zrealizowano do tej pory ponad 2 tysiące zamówień, przyczyniając się do wzrostu wartości koszyka zakupowego o ok. 10 proc. w stosunku do zamówień realizowanych z odbiorem osobistym w sklepie. Stuart dostarcza też zakupy dla sieci produktów ekologicznych Organic Marekt. W planach na następny rok kolejne miasta oraz współprace z największymi sieciami.