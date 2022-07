Stuart: Polska jest wyjątkowo otwarta na nowości, dlatego q-commerce rośnie tak szybko

W jaki sposób postrzegacie Państwo rynek szybkich zakupów i dostaw w perspektywie krótko i długoterminowej?

Polskie społeczeństwo ma coraz lepszy dostęp do bankowości elektronicznej i ekspresowych form płatności, a finalni klienci nie chcą czekać na odbiór zamówienia kilka dni roboczych, lecz żądają produktów niemalże „tu i teraz”. Branża dostawcza w Polsce mocno się przez to rozwinęła i z pewnością jest to segment, który będzie się dalej umacniał. To, co zaobserwujemy w najbliższych latach będzie ewolucją poznanych już przez konsumentów usług. W perspektywie długoterminowej, kiedy rozwój tego rynku zajdzie znacznie dalej, całą dekadę nazwiemy rewolucyjną. Q-commerce wyjdzie poza swoje sztywne ramy i to właśnie obszar, w którym my widzimy największy potencjał. Szans do rozwoju jest wiele - to m.in. rosnąca dynamika rynku e-grocery, korzystne zmiany w zachowaniach konsumenckich (zwrot w kierunku e-commerce), nowe, cyfrowe pokolenie konsumentów, pomoc w „nagłych sytuacjach” (kwarantanna, osoby starsze, choroby, niespodziewani goście etc.). Wyzwań będzie równie wiele, jednak szklanka jest zawsze do połowy pełna, prawda?



Prawda! A jak wygląda Wasz główny rynek: gastronomicznym czy także dostawy ze sklepów?

Rynek gastronomiczny uznawany jest za prekursora i poligon doświadczalny szybkich dostaw pod drzwi klienta i nadal dynamicznie się rozwija. Już w 2025 roku ma przekroczyć 10 mld złotych – samo to już wiele mówi. Skala potencjału w tym segmencie jest ogromna, tak samo jak popyt. Wchodząc do Polski to właśnie w tym obszarze czuliśmy potencjał do stawiania pierwszych kroków, jednak nasze doświadczenia z innych rynków nastawiają nas pozytywnie także do pozostałych segmentów rynku i z pewnością będziemy podążać podobną drogą także w Polsce. Widzimy olbrzymi potencjał do działania z branżą odzieżową, kosmetyczną, obuwniczą, aptekami etc. Udało nam się już rozpocząć współpracę z dużą siecią drogeryjną i na pewno na tym nie przystaniemy.

Firmy świadczące usługi szybkich dostaw, to tak naprawdę platformy umożliwiające współpracę pomiędzy kurierami, sklepami i konsumentami – sztuka leży przede wszystkim w modelowaniu biznesu w taki sposób, by był rentowny, opłacalny i atrakcyjny dla wszystkich 3 podmiotów. To możemy robić niemal w każdym segmencie rynku. Ktoś chętny?

Pewnie wielu, a jakie są specyficzne potrzeby polskiego klienta, które odróżniają nas od innych europejskich konsumentów?

Europejczycy wolniej przyjmują nowe modele sprzedaży, takie jak quick commerce czy social commerce, jednak Polska jest krajem wyjątkowo otwartym na nowości. Rzecz w tym, że dla konsumentów tego typu usługi to jeszcze często coś nieznanego, coś, czego sobie nie wyobrażają, bo jeszcze się z tym nie spotkali - jak np. ekspresowa dostawa odkurzacza, czy garnituru. Właśnie dlatego dobrze jest mieć międzynarodowe zaplecze i móc mówić coraz głośniej, że takie rzeczy są możliwe.

Dostawy tego samego dnia oraz te ekspresowe dopiero zaczynają się rozwijać. Na razie to niewiele branż, kilku dostawców i największe miasta. Patrząc pod kątem europejskich przyzwyczajeń szczególny potencjał do rozwoju widzę np. w kontekście ekologicznych dostaw. Przed nami długa i ekscytująca droga.

Ekscytacja to jedno a wyzwania drugue. Jakie stwarza rynek pracy? Jak je Państwo rozwiązujecie?

Rozwój e-commerce, ale także całego handlu detalicznego zmienia obecnie oblicze polskiego rynku kurierskiego. Wymusza szybkość, elastyczność i kreuje trendy dotyczące oczekiwań konsumentów. Ten błyskawiczny rozwój oznacza także większe zapotrzebowanie na kurierów - a kurierzy również mają własne potrzeby.

Staramy się, by nasza oferta zawsze była konkurencyjna wobec innych firm na rynku. Dla kurierów szukających elastyczności i stabilności finansowej chcemy być najlepszą platformą. Organizujemy spotkania w lokalach naszych partnerów, gdzie wspólnie z kurierami omawiamy jak przebiega współpraca i co niesie przyszłość. Kurierzy są regularnie ankietowani, aby upewnić się, że są zadowoleni z warunków, jakie im zapewniono. Mają też bieżący, bezpośredni kontakt z przedstawicielem miasta i nieustające wsparcie techniczne. Chcemy być najlepsi w tym, co robimy, a do tego potrzebujemy przede wszystkim dobrego zespołu, który sprawi, że Stuart stanie się stałym elementem miejskiej tkanki.

Do innych wyzwań należy też kwestia zrównoważonego rozwoju, jednak również to stwarza potencjalnie możliwości dla firm, które dotrzymają tempa zmian. W naszym przypadku to przede wszystkim pojazdy, którymi dostarczane są paczki. Dla przykładu, we Francji Stuart dostarcza 100% przesyłek z zakupami spożywczymi od Monoprix w czasie krótszym niż 1 godzina, korzystając właśnie z przyjaznych dla środowiska środków transportu. W Polsce intensywnie szukamy partnerów flotowych, którzy pomogą nam osiągnąć podobne wyniki – tak, by niebo nad miastami zawsze było niebieskie.